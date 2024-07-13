Перевірка лічильників: за що та на яку суму можуть оштрафувати споживачів

Громадянам загрожують штрафи за спотворення показань лічильників

Щоб оптимізувати витрати на комунальні послуги, необхідно встановити лічильники та регулярно передавати показання у встановлені терміни. А для запобігання штрафам українцям настійно рекомендують виконувати обов’язкову перевірку пристроїв.

"Телеграф" розповів, коли потрібно проводити цю перевірку та які штрафи можуть отримати споживачі за недотримання певних правил. Щоб не додавати собі зайвих проблем, краще виконувати всі встановлені вимоги.

Коли потрібно проводити перевірку лічильників в Україні

Ця процедура є обов’язковою для всіх громадян, її необхідно виконати протягом трьох місяців після опалювального сезону. Але для українців, які мешкають у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, діють винятки.

За що можуть оштрафувати споживачів

Щодо перевірки газових лічильників, то українці можуть отримати штраф, якщо провели мимовільний газопровід, відновили відключене газопостачання без відповідного дозволу, під'єднали додаткові газові пристрої, а також зірвали пломбу або пошкодили лічильник. Якщо споживач втрутився в роботу пристрою і сам його демонтував, йому може загрожувати штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень. Якщо клієнт перешкоджає перевірці лічильника, то його можуть оштрафувати на суму від 850 до 2550 гривень. Якщо споживач зірвав пломбу, він може заплатити штраф до 100 000 гривень.

Отримати грошове покарання споживач може також за порушення, пов’язані з лічильником на воду. Наприклад, якщо почав використовувати водопостачання в обхід пристрою, якщо самостійно демонтував облікові пристрої, втрутився в роботу лічильника або не допустив контролера здійснити перевірку.

Якщо на пристрої буде виявлено магніт, то штраф споживачеві нараховуватиметься за кожен день з моменту останньої перевірки, а сума на добу може становити 500 гривень. Якщо порушено антимагнітну пломбу, штраф становить до 20 000 гривень. За втручання в роботу пристрою клієнту доведеться заплатити штраф у розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних доходів.

"Телеграф" писав раніше, хто і навіщо проводить перевірку лічильників на воду. Пропонуємо докладніше про цю процедуру.