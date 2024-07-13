Проверка счетчиков: за что и на какую сумму могут оштрафовать потребителей

Гражданам грозят штрафы также за искажение показаний счетчиков

Чтобы оптимизировать расходы на коммунальные услуги, необходимо установить счетчики и регулярно передавать показания в установленные сроки. А для избежания штрафов, украинцам настоятельно рекомендуют выполнять обязательную проверку устройств.

"Телеграф" рассказал, когда нужно проводить эту проверку и какие штрафы могут получить потребители за несоблюдение определенных правил. Чтобы не прибавлять себе лишних проблем, лучше выполнять все установленные требования.

Когда нужно проводить проверку счетчиков в Украине

Эта процедура является обязательной для всех граждан, выполнить ее необходимо в течение трех месяцев после отопительного сезона. Но для украинцев, проживающих в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях, действуют исключения.

За что могут оштрафовать потребителей

Что касается проверки газовых счетчиков, то украинцы могут получить штраф, если провели самопроизвольный газопровод, восстановили отключенное газоснабжение без соответствующего разрешения, подключили дополнительные газовые устройства, а также если сорвали пломбу или повредили счетчик. Если потребитель вмешался в работу устройства и сам его демонтировал, ему может грозить штраф ы размере от 850 до 3400 гривен. Если клиент препятствует проверке счетчика, его могут оштрафовать на сумму от 850 до 2550 гривен. В случае, если потребитель сорвал пломбу, он может заплатить штраф до 100 000 гривен.

Получить денежное наказание потребитель может также за нарушения, связанные со счетчиком на воду. Например, если начал использовать водоснабжение в обход устройства, если самостоятельно демонтировал учетные устройства, если вмешался в работу счетчика или не допустил контролера совершить проверку.

Если на устройстве будет обнаружен магнит, то штраф потребителю будет начисляться за каждый день с момента последней проверки, а сумма в сутки может составлять 500 гривен. Если нарушена антимагнитная пломба, штраф составляет до 20 000 гривен. За вмешательство в работу устройства, клиенту придется заплатить штраф в размере от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов.

"Телеграф" писал ранее, кто и зачем проводит поверку счетчиков на воду. Предлагаем узнать об этой процедуре подробнее.