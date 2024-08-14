Поводьтеся з грошима розумно: цей японський метод допоможе уникнути бідності

Центральним елементом стратегії Какейбо є кілька принципів

Існує безліч способів та стратегій для грамотного розподілу бюджету, які дозволяють ефективно керувати своїми фінансами. Один із таких методів широко використовується в Японії.

У матеріалі GoBankingRates розповіли, як можна у своє життя запровадити японське мистецтво економії грошей під назвою Какейбо. З його допомогою можна досягти фінансової стабільності.

Японський метод складання бюджету

Какейбо — японський секрет, який дозволяє ефективно управляти грошима та формувати ощадне мислення. Його суть полягає в тому, щоб на початку місяця планувати, скільки грошей ви збираєтеся витратити і скільки заощадити, а також, що вам потрібно, щоб досягти поставленої мети. При використанні цього методу враховуйте такі принципи:

Фокус на видатках, а не на економії

Не потрібно думати про те, від чого вам потрібно відмовитись наступного місяця. Краще зосередити увагу на покупках, які ви зможете собі дозволити, якщо відкладатимете певні кошти.

Записуйте витрати на папері

Вам потрібно завести окремий блокнот, в якому ви записуватимете свої витрати. Спочатку запишіть, скільки у вас грошей, потім із цієї суми віднімайте важливі витрати (оренда житла, комунальні, продукти та інше). В результаті ви отримаєте суму, яку зможете заощадити.

"Треба" та "хочу"

Потрібно подумати про те, як краще витратити кошти, які у вас залишаються. Але слід суворо стежити за витратами. Коли ви зрозумієте, куди витрачаєте гроші, зможете відокремити своє "хочу" від "треба". Наприклад, вам потрібна якась річ, але це не означає, що на неї потрібно виділити "вільні" кошти прямо зараз. Потрібно думати про аспекти життя, які постраждають, якщо ви чогось не придбаєте.

Використовуйте більше готівки

Зараз багато людей більше користуються банківськими картками для придбання продуктів чи одягу, але це мінус. Річ в тому, що розплачуючись картою, ми не відчуваємо фізичного розставання з грошима, тому до витрат ставимося менш відповідально.

Раніше "Телеграф" писав, яка звичка допоможе вам розбагатіти. Корисно спробувати її вже зараз, щоб мати велику кількість коштів.