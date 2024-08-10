Так роблять всі мільйонери: яка одна звичка допоможе вам розбагатіти

Так ви точно зможете накопичити

Існує одна проста звичка, яку мають усі багаті люди і ніколи її не порушують. Вона полягає у регулярному відкладанні частини доходу. А раніше ми розповідали, як розподілити бюджет, щоб вистачало на потреби та свої "хотілки".

Ця практика називається "сплати собі в першу чергу". Про це повідомляє "Телеграф".

Як це працює?

Сплата собі означає, що якийсь відсоток від вашого доходу (10-20%) ви повинні відкладати або нараховувати на окремий рахунок. Це треба зробити в першу чергу, щойно ви отримали зарплату. Найкраще зараховувати кошти на інвестиційний фонд чи інші активи, які мають потенціал зростання.

Переваги цієї звички:

Накопичення капіталу . За якийсь час ці регулярні відкладення створюють значний капітал, який можна використовувати для великих покупок, відкриття бізнесу або виходу на пенсію.

. За якийсь час ці регулярні відкладення створюють значний капітал, який можна використовувати для великих покупок, відкриття бізнесу або виходу на пенсію. Фінансова дисципліна . Ця звичка допомагає виробити дисципліну у витратах, що в довгостроковій перспективі сприяє фінансовій стабільності.

. Ця звичка допомагає виробити дисципліну у витратах, що в довгостроковій перспективі сприяє фінансовій стабільності. Інвестиції. Якщо ви вкладаєте ці кошти у різні інструменти, наприклад, акції, облігації, нерухомість або інші активи, ваші гроші можуть працювати на вас, приносячи пасивний дохід і збільшуючи ваш капітал.

Якщо ви вкладаєте ці кошти у різні інструменти, наприклад, акції, облігації, нерухомість або інші активи, ваші гроші можуть працювати на вас, приносячи пасивний дохід і збільшуючи ваш капітал. Фінансова незалежність. Завдяки цій звичці ви наближаєтеся до фінансової незалежності, коли пасивний дохід перекриває ваші витрати.

Раніше "Телеграф" розповідав, які звички навчать вас розраховувати свій час. З ними ви точно будете встигати все.