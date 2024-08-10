Так роблять всі мільйонери: яка одна звичка допоможе вам розбагатіти
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Так ви точно зможете накопичити
Існує одна проста звичка, яку мають усі багаті люди і ніколи її не порушують. Вона полягає у регулярному відкладанні частини доходу. А раніше ми розповідали, як розподілити бюджет, щоб вистачало на потреби та свої "хотілки".
Ця практика називається "сплати собі в першу чергу". Про це повідомляє "Телеграф".
Як це працює?
Сплата собі означає, що якийсь відсоток від вашого доходу (10-20%) ви повинні відкладати або нараховувати на окремий рахунок. Це треба зробити в першу чергу, щойно ви отримали зарплату. Найкраще зараховувати кошти на інвестиційний фонд чи інші активи, які мають потенціал зростання.
Переваги цієї звички:
- Накопичення капіталу. За якийсь час ці регулярні відкладення створюють значний капітал, який можна використовувати для великих покупок, відкриття бізнесу або виходу на пенсію.
- Фінансова дисципліна. Ця звичка допомагає виробити дисципліну у витратах, що в довгостроковій перспективі сприяє фінансовій стабільності.
- Інвестиції. Якщо ви вкладаєте ці кошти у різні інструменти, наприклад, акції, облігації, нерухомість або інші активи, ваші гроші можуть працювати на вас, приносячи пасивний дохід і збільшуючи ваш капітал.
- Фінансова незалежність. Завдяки цій звичці ви наближаєтеся до фінансової незалежності, коли пасивний дохід перекриває ваші витрати.
Раніше "Телеграф" розповідав, які звички навчать вас розраховувати свій час. З ними ви точно будете встигати все.