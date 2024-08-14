Управляйте деньгами разумно: этот японский метод поможет избежать бедности

Центральным элементом стратегии Какейбо есть несколько принципов

Существует множество способов и стратегий для грамотного распределения бюджета, которые позволяют эффективно управлять своими финансами. Один из таких методов широко используется в Японии.

В материале GoBankingRates рассказали, как можно в свою жизнь внедрить японское искусство экономии денег под названием Какейбо. С его помощью можно достичь финансовой стабильности.

Японский метод составления бюджета

Какейбо — японский секрет, который позволяет эффективно управлять деньгами и формировать сберегательное мышление. Его суть состоит в том, чтобы в начале месяца планировать, сколько вы денег собираетесь потратить и сколько сэкономить, а также, что вам нужно, чтобы достичь поставленной цели. При использовании этого метода, учитывайте такие принципы:

Фокус на расходах, а не на экономии

Не нужно думать о том, от чего вам нужно отказаться в следующем месяце. Лучше сосредоточить внимание на покупках, которые вы сможете себе позволить, если будете откладывать определенные средства.

Записывайте расходы на бумаге

Вам нужно завести отдельный блокнот, в котором вы будете записывать свои расходы. Сначала запишите, сколько у вас денег, потом из этой суммы вычитайте важные расходы (аренда жилья, коммунальные, продукты и прочее). В результате вы получите сумму, которую сможете сэкономить.

"Надо" и "хочу"

Необходимо подумать о том, как лучше потратить средства, которые у вас остаются. Но нужно строго следить за расходами. Когда вы поймете, куда тратите деньги, сможете отделить свое "хочу" от "надо". Например, вам нужна какая-то вещь, но это не значит, что на нее нужно выделить "свободные" средства прямо сейчас. Нужно думать об аспектах жизни, которые пострадают, если вы чего-нибудь не приобретете.

Используйте больше наличных денег

Сейчас многие люди больше пользуются банковскими картами при покупке продуктов или одежды, но это минус. Дело в том, что расплачиваясь картой, мы не чувствует физического расставания с деньгами, поэтому к расходам относимся менее ответственно .

Ранее "Телеграф" писал, какая привычка поможет вам разбогатеть. Полезно попробовать ее уже сейчас, чтобы иметь большое количество средств.