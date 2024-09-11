Пиво в СРСР наливали у трилітрові банки: названо несподівану причину

Розливне пиво продавалося в наметах, перевізних бочках, та в системі громадського харчування

У Радянському Союзі пиво було таким же дефіцитним продуктом, як і багато інших, які зараз продаються у кожному супермаркеті, маленькому магазині чи навіть кіоску. А якщо все ж таки вдавалося його купити, то багато хто брав відразу в трилітрових банках і на те була своя причина.

У ті часи за хмільний напій продавали двох видів: пляшкове та розливне. Однак із розливним були деякі проблеми — термін зберігання становив два-три дні і не більше. Про це розповів один із користувачів мережі.

"Щіло посуду, що закриває, не було, так що купували таке пиво "в розлив", щоб випити відразу (зазвичай, щоб донести від "точки наливу" до "точки прийому всередину")", — каже автор поста.

Він пояснив, що тоді найпоширенішою тарою були трилітрові банки. Тому такий варіант, коли спочатку купувалося в тарі, а потім випивалося, називався "банковим".

Термін "баночне" пиво з’явилося наприкінці 1980-х років. Тоді ж з’явилися металеві банки, але вони також були дефіцитні і за великою ціною.

Фото: livejournal

"Ось тоді і почали говорити — "і ми теж баночного пивка взяли" (у трилітрових банках)", — розповів автор.

До речі, розливне пиво продавалося в наметах (або перевізних бочках) та в системі громадського харчування.

Фото: livejournal

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