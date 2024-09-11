Пиво в СССР наливали в трехлитровые банки: названа неожиданная причина

Разливное пиво продавалось в палатках, перевозных бочках, и в системе общепита

В Советском Союзе пиво было таким же дефицитным продуктом, как и многие другие, которые сейчас продаются в каждом супермаркете, маленьком магазине или даже киоске. А если все же удавалось его купить, то многие брали сразу в трехлитровых банках и на то была своя причина.

В те времена за хмельной напиток продавали двух видов: бутылочное и разливное. Однако с разливным были некоторые проблемы — срок хранения составлял два-три дня и не больше. Об этом рассказал один из пользователей сети.

"Плотно закрывающей посуды не было, так что покупали такое пиво "в розлив", чтобы выпить сразу (обычно, чтобы донести от "точки налива" до "точки приема вовнутрь")", — говорит автор поста.

Он объяснил, что тогда самой распространенной тарой были трехлитровые банки. Потому, такой вариант, когда сначала покупалось в таре, а потом выпивалось, назывался "баночным".

Термин "баночное" пиво появилось в конце 1980-х годов. Тогда же появились металлические банки, но они также были в дефиците и по большой цене.

Фото: livejournal

"Вот тогда и стали говорить – "и мы тоже баночного пивка взяли" (в трехлитровых банках)", — рассказал автор.

К слову, разливное пиво продавалось в палатках (или перевозных бочках) и в системе общепита.

Фото: livejournal

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