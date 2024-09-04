Міфи про їжу родом із СРСР: три головні помилки, які існують досі

ТОП-3 харчові звички з СРСР, яких краще позбутися

Харчові звички, що склалися за часів СРСР, досі впливають на раціон багатьох на пострадянському просторі. Дефіцит продуктів, стандартизація меню та особливості культури харчування залишили незабутній слід у традиціях.

"Телеграф" вирішив розповісти читачам про три найпоширеніші помилки, що збереглися до цього дня. Адже, на переконання нутриціологів, не всі ці радянські харчові звички є корисними для сучасного здорового способу життя.

Суп треба їсти щодня

Такої думки дотримувалися за часів СРСР. Проте сучасна наука довела, що це зовсім необов’язково. Якщо взагалі не їсти суп, нічого страшного не станеться.

Організм і без супу отримує всі необхідні мікроелементи. Головне, вживати достатньо рідини. Суп щодня можуть рекомендувати медики у разі проблем ШКТ. Така їжа просто щадитиме організм і стане додатковим джерелом рідини.

Перше, друге та компот

У радянські часи правильним і збалансованим прийомом їжі вважався той, який включав першу і другу страви, а також компот.

Але нутриціологи запевняють, що таке "комбо" залишає по собі погано перетравлені залишки їжі. Може початися дискомфорт та здуття. Крім того, велика кількість їжі сприяє регулярному переїданню. Наслідки можуть бути поганими для організму.

Хліб – усьому голова

Хліб у Союзі був досить дешевим продуктом і, відповідно, його могли собі дозволити багато хто. Виріб був досить поживним, тому ставав доповненням чи не до кожної страви. Завдяки такому "лайфхаку" можна було швидко наїстися. До того ж через відсутність вибору солодощів у магазинах, хліб був навіть десертом — його просто посипали цукром або варенням.

У сучасному світі такої потреби немає. До того ж, при величезному розмаїтті хліба на полицях магазинів потрібно дуже уважно вивчати склад продукту. Особливо обережними з хлібом потрібно бути людям, які страждають на діабет, гіпертонію або мають непереносимість глютена.

Раніше "Телеграф" писав про те, навіщо потрібні були порцелянові рибки, які стояли в СРСР у серванті чи не у кожного.