Чому в СРСР новорічний "вогник" називали блакитним: відповідь вас здивує

Програма з’явилась на телеекранах в 1962 році

Для кожної людини на Землі новий рік — це особливе свято, яке полюбляють і чекають мільйони людей по всьому світі. В Радянському Союзі однією з найбільш очікуваних подій новорічної ночі була телепрограма "Блакитний вогник".

"Телеграф" розповість, чому ця програма мала саме таку неоднозначну назву.

Упродовж багатьох років "Блакитний вогник" або в оригіналі "Голубой огонек" був символом радянського телебачення і важливою частиною новорічних святкувань.

Телепередача стала своєрідним втіленням радянської культури, де на тлі святкових декорацій виступали найкращі артисти країни, звучали улюблені пісні. А гумористи розважали глядачів дотепними жартами.

Проте чимало людей й досі мають питання про те, чому саме "голубой". Хтось пов’язує це з тим, що це зимовий колір, який символізує сніг та морози, а хтось жартома натякає на латентну гомосексуальність. Але насправді відповідь на це питання доволі проста та прозаїчна.

"Блакитний вогник" з’явився на телеекранах в 1962 році. Тоді вона одразу сподобалася публіці через її невимушеність та святкову атмосферу. Однак це шоу не завжди було відоме як "Блакитний вогник", адже назву декілька разів змінювали перед тим, як затвердити остаточний варіант.

Те, що зрештою вогник став блакитним пов’язано з технічними особливостями радянського телебачення середини ХХ століття. Тоді чорно-білі телевізори дещо світилися блакитним відтінком. До речі, через це в той самий час з’явився такий стійкий вираз, як "блакитні екрани".

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