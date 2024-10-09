Осінь вже на порозі: чого чекати від погоди в Україні 10 жовтня

До приходу холодів залишається зовсім небагато

Після пари дощових днів погода в Україні знов радує теплими днями. Однак сприймати їх варто як прощальний подарунок дуже пізнього літа перед настанням холодів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. За даними синоптиків, четвер 10 жовтня все ще залишатиметься теплим, сухим та з сонячними періодами.

Загалом погода 10 жовтня буде приблизно такою самою, як і 9 жовтня, але температура повітря буде в середньому на один градус вище. Хіба що на Херсонщині та в Криму можуть пройти дощі.

Ситуація поступово почне змінюватися з п’ятниці, разом з приходом нової хвилі дощів із Заходу. Опади перекочують у центральні та східні області у суботу. Разом із вогкістю в Україну прийдуть і холоди, а стовпчики термометрів на початок нового тижня просядуть приблизно на 10 градусів по всій країні.

У деякі періоди в західних областях можна чекати нічних заморозків до -3 градусів Цельсія до кінця тижня, хоча на повноцінні морози синоптики поки не чекають.

Нагадаємо, осінь це не лише період вогкості та холодів, а й сезон збирання грибів. Раніше "Телеграф" розповідав, коли досвідчені грибники виходять на "полювання" та що вони шукають.