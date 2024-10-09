Тепло, але без сонця: прогноз погоди у Києві на 10 жовтня

Четвер буде ідеальним для насолоди жовтневими київськими пейзажами

В Києві встановилася тепла та суха погода. У четвер, 10 жовтня, опадів в столиці не передбачається, хоча небо буде затягнуте хмарами.

За прогнозом метеосайту sinoptik.ua, 10 жовтня повітря у Києві прогріється до +20 градусів. Цієї позначки стовпчики термометрів досягнуть у середині дня, близько 15-ї години.

Вночі та зранку в столиці буде прохолодніше. Синоптики прогнозують о цій порі 12-14 градусів із позначкою "плюс".

Цікаво, що найвища температура у Києві 10 жовтня за 130 років спостережень була у 1907 році, коли повітря прогрілося до +23,7 градуса. А ось у 1899 році цього дня у столиці був мороз — 1,8 градуса із позначкою "мінус".

Варто зазначити, що тепла погода втримається найближчими днями по всій Україні. А ось з неділі, 13 жовтня, очікується похолодання. Подекуди навіть може йти мокрий сніг.

Раніше "Телеграф" публікував детальний прогноз погоди до кінця поточного тижня. Найтеплішими, майже літніми днями, стануть 9 та 10 жовтня. При цьому деякі області накриють дощі, а місцями ймовірні навіть грози.