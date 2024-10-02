Такої посухи в Україні не було 100 років: синоптик пояснив, чи виросте хліб на "цементі"

В Центральній Україні синоптики досі спостерігають літній температурний фон

За даними агрометеорологів, запаси вологи у верхньому шарі ґрунту напередодні сівби озимих культур є найнижчими за увесь період спостережень на Черкащині. За останні 70-100 років експерти навіть не пам’ятають такої жорсткої посухи, щоб 4-5 місяців у регіоні не було дощів, через що ґрунт став сцементованим.

Про це в коментарі сайту "Телеграф" розповів директор Черкаського облгідрометцентру Віталій Постригань.

Читайте більше на сайті "Телеграф" у публікації: "Коли українцям чекати чистого повітря та початку опалювального сезону: у гідрометцетрі дали прогноз".

Говорячи про цьогорічний "неврожай" картоплі і побоювання залишитися без хліба наступного року, синоптик закликав не квапитися з апокаліптичними оцінками і навів простий приклад:

— Не можу сказати, що ми залишилися без картоплі. Бо там, де є товарне виробництво картоплі, буряків, моркви та цибулі на Черкащині в більшості випадків, якщо не скрізь, овочі вирощують на поливних площах. Окрім того, фермери використовують зовсім інші сорти культур, аніж ми вирощуємо вдома. А от якщо ми говоримо про присадибні ділянки, то звісно, на них вплинули і дефіцит вологи в період цвітіння картоплі, і в період формування зав’язі тощо.

Тому, за його словами, казати про урожаї зерна 2025 року поки зарано, адже ми якраз перебуваємо у періоді сівби, і все залежатиме від того, які будуть погодні умови восени. Адже агрометеорологи знають, скільки потрібно градусів від посіву до сходів і від сходів до кущіння.

— Але якщо ми дивимося на карту України, то по лінії на захід від Київської та Черкаської областей ситуація зі зволоженням і температурним фоном зовсім інша. І якщо в Центральній Україні синоптики спостерігають практично літній температурний фон, то на Західній Україні люди вже ходять в осінньому одязі, в куртках, тому що там денні максимуми в районі 10-12 градусів. Тобто ситуація відрізняється навіть по території України у сусідніх областях, — підсумував Віталій Постригань.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, чим здивує погода на початку жовтня в Україні.