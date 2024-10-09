Осень уже на пороге: чего ждать от погоды в Украине 10 октября

До прихода холодов остается совсем немного

После пары дождливых дней погода в Украине вновь радует теплыми днями. Однако воспринимать их стоит как прощальный подарок очень позднего лета перед наступлением холодов.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Согласно данным синоптиков, четверг 10 октября все еще будет оставаться теплым, сухим и с солнечными периодами.

В целом погода 10 октября будет примерно такой же, как и 9 октября, но температура воздуха будет в среднем на один градус выше. Разве что в Херсонской области и в Крыму могут пройти дожди.

Ситуация постепенно начнет меняться с пятницы, вместе с приходом новой волны дождей с Запада. Осадки перекочуют в центральные и восточные области в субботу. Вместе с сыростью в Украину придут и холода, а столбики термометров к началу новой недели просядут примерно на 10 градусов по всей стране.

В некоторые периоды в западных областях можно ждать ночных заморозков до -3 градусов Цельсия к концу недели, хотя полноценных морозов синоптики пока не ждут.

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