Як переводили годинник у СРСР: який час називали "декретним"

Переведення стрілок також здійснювалося двічі на рік

У Радянському Союзі 21 червня 1930 року годинник був переведений на літній час, на 1 годину вперед до 30 вересня. Такий час назвали "декретним".

З 1981 року було запроваджено різницю між літнім і зимовим часом, без скасування "декретного". В результаті літній час відрізнявся від поясного на 2:00.

На той час переклад стрілок також здійснювали двічі на рік — 1 квітня та 1 жовтня. Це зумовлювалося тим, що для економіки зручніше переводити час на початку місяця.

При цьому це викликало незручність для людей. Нерідко люди просто забували про необхідність перевести стрілки, що призводило до масових запізнень на роботу, навчання тощо.

Тому було ухвалено рішення переводити годинник в останню неділю вересня, а з 1985 — в останню неділю вересня та березня.

Після проголошення незалежності Україна стала переводити стрілки разом з Європою 1996 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо в Радянському Союзі жінки клали колготки у морозилку. Це був якийсь лайфхак, яким користувалися багато людей. Однак через багато років було проведено дослідження, які показали, що цей спосіб був абсолютно безглуздим і не давав жодної користі.