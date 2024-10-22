Навіщо в СРСР жінки клали колготи в морозилку: цей дивний лайфхак вас точно здивує

Сучасні тести довели, що цей спосіб зовсім не працював

У Радянському Союзі у жінок були деякі лайфхаки, щоб зберегти річ цілою якнайдовше. Зараз вони можуть здатися досить дивними, адже навряд чи хтось їх використовує.

Наприклад, в СРСР багато хто зберігав колготки в морозилці. Це пов’язано насамперед із тим, що тоді був дефіцит на різні товари, зокрема і цей вид спідньої білизни.

Оскільки звичайні капронові колготки, які зараз можна купити у звичайному магазині, тоді були на вагу золота, жінки придумали класти їх у морозилку, щоб зберегти якомога довше.

Вважалося, що завдяки такому лайфхаку колготи нібито стануть міцнішими й рідше рвуться. До речі, пізніше виник ще один спосіб. Необхідно було попередньо намочити колготки й лише потім відправляти їх у морозилку.

Вода нібито розтягує нитки нейлону, новий розмір при заморожуванні фіксується, а після того, як колготи відтануть, довжина нитки, що сформувалася, залишається незмінною.

Проте сучасні тести довели, що такий спосіб не працює насправді та люди робили це марно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштував одяг у Радянському Союзі. Деякі речі обходилися в цілу зарплату, а то й дві.