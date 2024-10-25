Найстрашніший звичай часів СРСР: чому в Радянському союзі фотографували похорон

Це робили не для забави

Більшість українців проживали своє краще, або гірше життя в СРСР. Ми вже писали, що були дивні звички, харчування та спосіб життя. Втім, у радянські часи існувала особлива традиція — фотографування під час похорону. Це не було проявом неповаги, а навпаки — важливим ритуалом вшанування пам'яті.

"Телеграф" детальніше розбере цей феномен. І розповість, чому така культура була шалено популярною.

Документальна цінність:

Останнє фото людини для сімейного альбому;

Збереження пам'яті про церемонію прощання;

Можливість показати фото родичам, які не змогли приїхати;

Свідчення поваги до померлого.

Соціальний статус:

Кількість людей на похороні показувала повагу до померлого;

Фото демонструвало, як громада вшановує пам'ять;

Підкреслювало значимість людини в суспільстві.

Практичні причини:

Фотографії могли знадобитися для документів;

Служили доказом смерті для віддалених родичів;

Використовувались для оформлення спадщини;

Зберігалися для наступних поколінь.

Частіше всього фотографували померлого у труні і родичів біля неї. А також сам процес цього дійства.

Що стосується особливості похоронної фотографії, то знімки робили чорно-білими. Часто замовляли професійного фотографа. Фотографії зберігали в окремому альбомі, а копії розсилали родичам поштою. Фото зберігали у спеціальних траурних альбомах, в окремих конвертах, або разом з документами померлого.

Важливо розуміти, що ця традиція не була проявом нездорової цікавості, а важливим елементом культури пам'яті та способом зберегти згадку про близьку людину. В деяких родинах ця традиція зберігається й досі.

Що цікаво, на державному рівні також практикувалося фотографування похорону видатних діячів, партійних керівників та героїв праці. Ці фото часто публікували в газетах як свідчення всенародної скорботи.

Раніше "Телеграф" писав, що в СРСР люди дивились по телевізору.