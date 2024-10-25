Найстрашніший звичай часів СРСР: чому в Радянському союзі фотографували похорон
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Це робили не для забави
Більшість українців проживали своє краще, або гірше життя в СРСР. Ми вже писали, що були дивні звички, харчування та спосіб життя. Втім, у радянські часи існувала особлива традиція — фотографування під час похорону. Це не було проявом неповаги, а навпаки — важливим ритуалом вшанування пам'яті.
"Телеграф" детальніше розбере цей феномен. І розповість, чому така культура була шалено популярною.
Документальна цінність:
- Останнє фото людини для сімейного альбому;
- Збереження пам'яті про церемонію прощання;
- Можливість показати фото родичам, які не змогли приїхати;
- Свідчення поваги до померлого.
Соціальний статус:
- Кількість людей на похороні показувала повагу до померлого;
- Фото демонструвало, як громада вшановує пам'ять;
- Підкреслювало значимість людини в суспільстві.
Практичні причини:
- Фотографії могли знадобитися для документів;
- Служили доказом смерті для віддалених родичів;
- Використовувались для оформлення спадщини;
- Зберігалися для наступних поколінь.
Частіше всього фотографували померлого у труні і родичів біля неї. А також сам процес цього дійства.
Що стосується особливості похоронної фотографії, то знімки робили чорно-білими. Часто замовляли професійного фотографа. Фотографії зберігали в окремому альбомі, а копії розсилали родичам поштою. Фото зберігали у спеціальних траурних альбомах, в окремих конвертах, або разом з документами померлого.
Важливо розуміти, що ця традиція не була проявом нездорової цікавості, а важливим елементом культури пам'яті та способом зберегти згадку про близьку людину. В деяких родинах ця традиція зберігається й досі.
Що цікаво, на державному рівні також практикувалося фотографування похорону видатних діячів, партійних керівників та героїв праці. Ці фото часто публікували в газетах як свідчення всенародної скорботи.
Раніше "Телеграф" писав, що в СРСР люди дивились по телевізору.