Как переводили часы в СССР: какое время называли "декретным"

Перевод стрелок также осуществлялся дважды в год

В Советском Союзе 21 июня 1930 года часы были переведены на летнее время, на 1 час вперёд до 30 сентября. Такое время назвали "декретным".

С 1981 года были введены различия между летним и зимним временем, без отмены "декретного". В результате летнее время отличался от поясного на 2 часа.

В те времена перевод стрелок также осуществляли два раза в год — 1 апреля и 1 октября. Это обусловливалось тем, что для экономики удобнее переводить время в начале месяца.

При этом это вызывало неудобство для людей. Нередко люди просто забывали о необходимости перевести стрелки, что приводило к массовым опозданиям на работу, учебу и т.д.

Поэтому было принято решение переводить часы в последнее воскресенье сентября, а с 1985 — в последнее воскресенье сентября и марта.

После провозглашения независимости, Украина стала переводить стрелки вместе с Европой в 1996 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем в Советском Союзе женщины клали колготки в морозилку. Это был некий лайфхак, которым пользовались многие люди. Однако спустя много лет были проведены исследования, которые показали, что этот способ был абсолютно бессмысленным и не давал никакой пользы.