Останнім робочим днем ​​була не п'ятниця: якими були вихідні в СРСР, графік вас здивує (фото)

Два вихідні з’явилися 57 років тому

У Радянському Союзі п’ятиденний робочий тиждень було запроваджено 7 березня 1967 року, а раніше вихідним був лише один день. Таким чином, багато років люди працювали на шестиденці.

У 1920—1930-х роках більшовики влаштовували експерименти — запровадили безперервну робочу п’ятиденку з одним плаваючим вихідним, намагалися уніфікувати календар, перейменувати місяці та дні тижня. Про це пише Бабель.

З 1931 року країну почали переводити на шестиденний робочий тиждень із п’ятьма фіксованими днями відпочинку на місяць. При цьому робочий день тривав сім годин. Кожного місяця вихідними призначили 6, 12, 18, 24 та 30 числа.

У лютому вихідний переносився на 1 березня, а "не влазять" 31 числа стали робітниками. Тоді дні тижня пропонували називати "перший день шестиденки", "другий день шестиденки".

У 1967 році ЦК КПРС, Рада міністрів СРСР та Центральна рада профспілок ухвалили постанову "Про переведення робітників і службовців підприємств, установ та організацій на п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями".

Так з’явився звичний усім семиденний тиждень із восьмигодинним робочим днем та двома вихідними. Однак у деяких навчальних закладах, наприклад, ще якийсь час залишалася шестиденка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому в Радянському Союзі чоловікам не можна було зачісувати волосся на лівий бік.