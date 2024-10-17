Космічні суми: скільки коштував одяг у СРСР

На деякі елементи одягу можна було витратити одразу дві зарплати

У Радянському Союзі не існувало такого величезного асортименту одягу, як у наш час, коли можна купити речі на будь-який смак та цінник. Тоді ж на це треба витратити великі суми й задовольнятися тим вибором, який є в магазинах.

Середня зарплата у Радянському Союзі становила 122 рублі з похибкою у декілька р. Купівля одягу могла зайняти більш ніж половину цього бюджету. Про це пише Радіо Свобода.

Так, наприклад, штани коштували 30 руб. Приблизно 45 рублів треба було віддати за черевики. Якщо купувати це разом, то вийде 65% заробітної плати.

Чоловічий костюм обходився як зимове пальто – 178-189 руб. за один раз купити й те й те не вийшло б. Потрібно було б віддати півтори зарплати.

За чоботи треба було віддати 70 руб. (60% від зарплати).

Зазначимо, деякі радянські громадяни, які гналися за модою, привозили джинси з інших країн. Їх продавали за колосальні на той період гроші – 200 рублів. Це майже дві середні зарплати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Радянському Союзі можна було купити за одну монету. Ця сума стосується різних сфер життя.