Верховний суд не захотів скасовувати дії реєстраторів у гучній справі "Укрінбанку"

Позовні вимоги Фонду гарантування судді відкинули, зайнявши позицію держреєстраторів та приватників

Колегія Касаційного господарського суду у складі Верховного суду України відмовила Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у резонансній справі № 913/266/20(826/15260/17) . Провадження стосувалося скасування перереєстрації ПАТ "Укрінбанк" на фінансову компанію "Укрінком". Відповідну ухвалу за результатами розгляду справи у середу, 13 листопада, оголосив головуючий суддя Костянтин Огороднік.

— Касаційну скаргу Фонду гарантування вкладів залишити без задоволення. Ухвалу Господарського суду Луганської області від 30.08.2023 (в частині закриття провадження у справі) та на постанову Східного апеляційного господарського суду від 25.12.2023 залишити без змін. Ця постанова набирає законної сили з моменту прийняття і оскарженню не підлягає, — об'явив головуючий.

Перед цим під час слухання Андрій Шевченко, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів, заявив, що реєстраційні дії, які оскаржуються в межах даного позовного провадження, у жодній іншій справі і жодним судовим рішенням не оцінені.

— І ми не просимо чогось екстраординарного, а просимо фактично надати доступу до правосуддя, щоб суд, встановлений законом, розглянув справу по суті та надав оцінку правомірності чи протиправності реєстраційних дій відносно "Укрінбанку". Тобто ми йдемо у напрямку розвитку права та просимо певним чином нівелювати якийсь надмірний формалізм. Просто, щоб суд розглянув справу по суті. Власне це і є наше прохання, — аргументував представник ФГВФО.

Втім, після короткого заслуховування опонентів та нарадчої кімнати колегія відмовила Фонду в позовних вимогах.

Як відомо, Фонд гарантування виступав позивачем та наполягав на визнанні перереєстрацію банку на приватну компанію протиправною та домагався скасувати реєстраційні записи, які були зроблені ще у 2017-му за одну ніч. Тоді без дозволу НБУ "Укрінбанк" перереєстрували на звичайне ПАТ "Укрінком".

Суд розглядав даний позов ФГВФО до приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу Олени Сазонової, Тетяни Скульської, державного реєстратора філії комунального підприємства Новопетрівської сільської ради "Результат" Юлії Піотровської, двох державних реєстраторів Сєвєродонецької міської ради Тетяни Балжи та Наталії Колєнкової, ПАТ "Українська інноваційна компанія", вимагаючи від Верховного суду визнання цих дій протиправними та скасування відповідних реєстраційних записів у держреєстрах.

При цьому суд проігнорував наявність вже існуючих рішень Великої палати Верховного суду у справі "Укрінбанку, прийнятих раніше. Так, ще у рішенні від 2019 р. Велика палата ВСУ визнала, що реорганізація ПАТ "УКРІНБАНК" в ПАТ "Укрінком" відбулась з порушенням встановленого порядку, без погодження з НБУ, і що фінкомпанія так і не набула прав банку.

Нагадаємо, провадження у справі № 913/266/20 (826/15260/17) Касаційний госпсуд у складі Верховного суду відкрив 30 січня 2024-го .

У жовтні цього року Палата Касаційного господарського суду у складі Верховного суду відмовила у позовних вимогах Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в іншій гучній справі №913/266/20 про банкрутство "Укрінкому" .

Дане рішення теж значно поглибило наявні правові колізії у цій справі та ускладнило позицію ФГВФО. Примітно, що справу №913/266/20(826/15260/17), яку Касаційний госпсуд розглядав 13 листопада, слухав той самий суддя Огороднік.

Як повідомлялось, ще у 2016 році Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Укрінбанку" та передав його в управління Фонду гарантування. Втім, повноцінно управляти майном банка державі досі заважають його колишні власники.

Вже після визнання "Укрінбанку" неплатоспроможним, а також після того, як ФГВФО провів розрахунки із вкладниками "Укрінбанку" на суму в 1,8 млрд грн, колишні акціонери банку вивели його з-під контролю держави та створили ПАТ "Укрінком", яке колишні акціонери називали "правонаступником" "Укрінбанку". Втім, Велика Палата Верховного суду не визнала такого правонаступництва.