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Ніколи не говоріть "вибачте мене" українською: як насправді вибачатися правильно

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Українська мова
Українська мова. Фото Колаж "Телеграф"

Експерт перерахував кілька варіантів

Багато українців, переходячи на рідну мову, спочатку можуть зіткнутися зі складнощами в побуті. Багато хто досі робить помилку навіть коли просить вибачення у когось.

"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно перепросити українською. Експерт перерахував такі варіанти:

  • "Вибачте мені";
  • "Пробачте мені";
  • "Перепрошую";
  • "Даруйте";
  • "Прошу вибачити";
  • "Прошу вибачення";
  • "Вибач, будь ласка";
  • "Вибачте".

Як неправильно говорити

  • "Вибачте мене" — так говорити неправильно ("вибачте" — кому — "мені");
  • "Я приношу вибачення"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українською звертатися до Дмитра правильно. Багато наших співвітчизників навіть не здогадуються, наскільки багато гарних варіантів цього імені існує в рідній мові.

Також "Телеграф" раніше писав про те, як справді м’яко звертатися до Інни українською. Ім’я Інна має не лише кілька версій походження, а й безліч лагідних форм, які використовуються українською мовою у різних ситуаціях спілкування.

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#Українська мова #Правила #Український