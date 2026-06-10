Ніколи не говоріть "вибачте мене" українською: як насправді вибачатися правильно

Експерт перерахував кілька варіантів

Багато українців, переходячи на рідну мову, спочатку можуть зіткнутися зі складнощами в побуті. Багато хто досі робить помилку навіть коли просить вибачення у когось.

"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно перепросити українською. Експерт перерахував такі варіанти:

"Вибачте мені";

"Пробачте мені";

"Перепрошую";

"Даруйте";

"Прошу вибачити";

"Прошу вибачення";

"Вибач, будь ласка";

"Вибачте".

Як неправильно говорити

"Вибачте мене" — так говорити неправильно ("вибачте" — кому — "мені");

"Я приношу вибачення"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українською звертатися до Дмитра правильно. Багато наших співвітчизників навіть не здогадуються, наскільки багато гарних варіантів цього імені існує в рідній мові.

Також "Телеграф" раніше писав про те, як справді м’яко звертатися до Інни українською. Ім’я Інна має не лише кілька версій походження, а й безліч лагідних форм, які використовуються українською мовою у різних ситуаціях спілкування.