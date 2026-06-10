Ніколи не говоріть "вибачте мене" українською: як насправді вибачатися правильно
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Експерт перерахував кілька варіантів
Багато українців, переходячи на рідну мову, спочатку можуть зіткнутися зі складнощами в побуті. Багато хто досі робить помилку навіть коли просить вибачення у когось.
"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно перепросити українською. Експерт перерахував такі варіанти:
- "Вибачте мені";
- "Пробачте мені";
- "Перепрошую";
- "Даруйте";
- "Прошу вибачити";
- "Прошу вибачення";
- "Вибач, будь ласка";
- "Вибачте".
Як неправильно говорити
- "Вибачте мене" — так говорити неправильно ("вибачте" — кому — "мені");
- "Я приношу вибачення"
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українською звертатися до Дмитра правильно. Багато наших співвітчизників навіть не здогадуються, наскільки багато гарних варіантів цього імені існує в рідній мові.
Також "Телеграф" раніше писав про те, як справді м’яко звертатися до Інни українською. Ім’я Інна має не лише кілька версій походження, а й безліч лагідних форм, які використовуються українською мовою у різних ситуаціях спілкування.