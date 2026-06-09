Гра на пониження: скільки коштує кожен "зайвий" градус у кондиціонері під час дефіциту енергії

Екорежим дозволяє заощаджувати, жертвуючи швидкістю

Використання кондиціонерів влітку в умовах дефіциту електроенергії суттєво навантажує енергосистему. Однак існують температурні режими, які дозволяють балансувати між комфортом та економією.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів експерт компанії "Цифра+клімат". На його думку, щоб робота кондиціонера мінімально впливала на мережу, необхідно встановлювати температуру на +24…+25 градусів.

"Різниця у споживанні між +18°C та +24°C становить до 30%", — пояснив експерт.

Більше того, кожен знижений градус ще й б’є по кишені, додаючи 6% до рахунку за світло.

Великим плюсом також буде наявність на пристрої режиму "Еко".

"Це не маркетинг. Цей режим примусово "душить" оберти компресора до 60-70% від максимуму. Кімната буде охолоджуватися трохи довше, але ви зріжете небезпечні пікові навантаження на електромережу", — додав співрозмовник.

Раніше " Телеграф " розповідав, як правильно вимикати кондиціонер, щоб заощадити електроенергію. Виявляється, найпоширеніший спосіб відключення кондиціонера часто впливає більше споживання електрики.