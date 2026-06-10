США атакували Іран, той запустив ракети у відповідь. 103-й день конфлікту на Близькому Сході

Хроніка ключових подій та заяв навколо напруженої ситуації в регіоні

Конфлікт на Близькому Сході триває вже 103-й день. Попри офіційне припинення вогню між США та Ізраїлем та Іраном, час від часу сторони обмінюються ударами, паралельно триває дипломатичне врегулювання.

"Телеграф" слідкує за подіями та оперативно розповідає, що відбувається в регіоні та на переговірному треку.

10 червня, середа

6:45 У ніч на 10 червня США та Іран обмінялися ударами. Першим був Вашингтон — як відповідь на збиття іранцями американського вертольота Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою, — CNN.

Американські сили протягом ночі на 10 червня здійснили дві хвилі атак на Іран. Про першу CENTCOM (Центральне командування США) оголосило невдовзі після опівночі, друга була близько 3:00.

"Сили CENTCOM завдали ударів по іранських системах ППО, наземних пунктах управління та радіолокаційних станціях спостереження поблизу Ормузької протоки високоточними боєприпасами з винищувачів ВПС і ВМС США", — заявили у командуванні.

Тим часом у КВІР (Корпус вартових Ісламської революції) стверджують, що нібито завдали ракетного удару по П'ятому флоту США в Байхрейні. Також там заявили про атаку на американську військову базу в Йорданії, де розміщуються війська США. При цьому сигналу тривоги в Йорданії не було, пише CNN.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу припускає, що у випадку загострення конфлікту з Іраном його країні, можливо, доведеться діяти без підтримки Сполучених Штатів. За словами Нетаньягу, хоча Ізраїль віддає перевагу міжнародній підтримці, він готовий до самостійних дій у разі необхідності, — The Jerusalem Post. Під час засідання кабінету безпеки прем'єр наголосив, що країна здатна відповісти на виклики навіть без американської допомоги.

З чого все почалося

США та Ізраїль 28 лютого 2026 року завдали ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. В ході атак був ліквідований верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та низка високопоставлених військових і посадовців.

Після загибелі аятоли влада в Ірані перейшла до тимчасової ради. Новим верховним лідером обрали Моджтабу Хаменеї (56 років), це — другий син попереднього керівника країни Алі Хаменеї. Проте на публіці він не з'являється, за даними США, він важко поранений.

Іран завдав ракетно-дронових атак по Ізраїлю, а також атакував американські військові бази в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії.

У квітні за посередництва Пакистану Вашингтон та Тегеран узгодили перемир'я (тимчасове припинення вогню). Проте час від часу сторони атакують об'єкти один одного.

Чого домагаються США

США вимагають від Ірану повного згортання його ядерної програми під суворим міжнародним контролем. Також Вашингтон домагається від країни припинення підтримки терористичних угруповань у регіоні та забезпечення безперешкодної свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Чого хоче Іран

Своєю чергою Тегеран хоче повного скасування міжнародних економічних санкцій і надання фінансових гарантій. Серед його вимог також припинення вогню з боку Ізраїлю в Лівані та Газі та визнання права Тегерана на цивільну ядерну програму без зовнішнього втручання.

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