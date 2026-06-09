Гороскоп на 10 червня за картами Таро: Ракам – не піддаватися тривозі, Левам – радісна подія

Завтра багато подій залежатимуть не так від обставин, як від ваших рішень

Одним знакам аркани обіцяють нові можливості, іншим — важливі уроки та переосмислення того, що відбувається, повідомляє "Телеграф". Прислухайтеся до інтуїції і не ігноруйте знаки долі — вони можуть виявитися дуже промовистими.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта дня: Колісниця

Завтра вам доведеться взяти ситуацію під повний контроль. Карта вказує на рух уперед, перемогу над сумнівами та успішне подолання перешкод. Якщо ви давно відкладали важливий крок, настав час діяти. Головне — не розпорошувати сили на другорядні завдання.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта дня: Десятка Пентаклей

Фінансові та сімейні питання вийдуть на перший план. Можливі хороші новини, пов’язані з грошима, нерухомістю чи близькими людьми. День підходить для довгострокового планування та зміцнення стабільності у всіх сферах життя.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Карта дня: Маг

Ваші здібності та талант переконувати допоможуть досягти бажаного. Завтра багато залежатиме від вашої ініціативи. Не бійтеся брати відповідальність на себе — обставини складатимуться на вашу користь.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта дня: Місяць

Не все виявиться таким очевидним, як здається на перший погляд. Карта радить уважно перевіряти інформацію та не піддаватися тривогам. Інтуїція підкаже правильний шлях, якщо ви не ігноруватимете внутрішні відчуття.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта дня: Сонце

Одна з найпозитивніших карт Таро обіцяє успіх, визнання та радісні події. Завтра ви зможете відчути впевненість у власних силах та здобути заслужену похвалу. Сприятливий день для спілкування та нових починань.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта дня: Путівник

Вам може знадобитися трохи часу наодинці із собою. Не варто сприймати це як самотність – навпаки, саме в тиші ви зможете знайти відповіді на важливі запитання. День підходить для аналізу та планування.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта дня: Закохані

Перед вами може виникнути вибір, який вимагатиме щирості та чесності насамперед перед собою. Карта сприяє романтичним відносинам і важливим рішенням, пов’язаним із почуттями.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта дня: Сила

Завтра ваша витримка виявиться важливішою за рішучість. Ви зможете впоратися зі складною ситуацією завдяки внутрішньому спокою та впевненості. Не вступайте в конфлікти — дипломатія принесе більше користі.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта дня: Зірка

Аркан обіцяє надію та натхнення. Навіть якщо нещодавно щось пішло за планом, завтра ви побачите нові перспективи. Сприятливий день для творчості, мрій та побудови планів на майбутнє.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта дня: Імператор

День вимагатиме організованості та дисципліни. Ваші лідерські якості допоможуть навести лад у справах та зміцнити авторитет. Гарний час для важливих переговорів та прийняття серйозних рішень.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта дня: Блазень

Перед вами відкриваються нові можливості. Карта радить не боятися змін і дивитись на світ із цікавістю. Завтра може з’явитися шанс розпочати щось із чистого аркуша чи спробувати незвичайний шлях.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта дня: Верховна Жриця

Завтра краще не квапити події. Багато відповідей прийдуть самі, якщо ви будете уважні до підказок долі. День сприятливий для духовних практик, творчості та спокійного роздуму про майбутнє.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" в рамках редакційної політики.