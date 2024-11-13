Укр

Верховный суд не захотел отменять действия регистраторов по громкому делу "Укринбанка"

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Верховный суд не захотел отменять действия регистраторов по громкому делу "Укринбанка" Новость обновлена 13 ноября 2024, 16:49

Исковые требования Фонда гарантирования судьи отвергли, заняв позицию госрегистраторов и частников

Коллегия Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Украины отказала Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по резонансному делу № 913/266/20(826/15260/17). Производство касалось отмены перерегистрации ПАО "Укринбанк" в финансовую компанию "Укринком". Соответствующее постановление по результатам рассмотрения дела в среду, 13 ноября, объявил председательствующий судья Константин Огородник.

— Кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов оставить без удовлетворения. Постановление Хозяйственного суда Луганской области от 30.08.2023 (в части закрытия производства по делу) и постановление Восточного апелляционного хозяйственного суда от 25.12.2023 оставить без изменений. Это постановление вступает в законную силу с момента принятия и обжалованию не подлежит, — объявил председательствующий.

Перед этим во время слушания Андрей Шевченко, уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов, заявил, что регистрационные действия, которые обжалуются в рамках данного искового производства, ни в одном другом деле и никаким судебным решением не оценены.

— И мы не просим чего-нибудь экстраординарного, а просим фактически предоставить доступ к правосудию, чтобы суд, установленный законом, рассмотрел дело по существу и дал оценку правомерности или противоправности регистрационных действий в отношении "Укринбанка". То есть мы идем в направлении развития права и просим определенным образом нивелировать какой-то чрезмерный формализм. Просто чтобы суд рассмотрел дело по существу. Собственно, это и есть наша просьба, — аргументировал представитель ФГВФЛ.

Однако после короткого заслушивания оппонентов и совещательной комнаты коллегия отказала Фонду в исковых требованиях.

Верховный суд, Кассационный хозяйственный суд

Как известно, Фонд гарантирования выступал истцом и настаивал на признании перерегистрации банка в частную компанию противоправной и добивался отмены регистрационных записей, сделанных еще в 2017-м за одну ночь. Тогда без разрешения НБУ "Укринбанк" перерегистрировался в обычное ЧАО "Укринком".

Суд рассматривал данный иск ФГВФЛ к частным нотариусам Киевского городского нотариального округа Елене Сазоновой, Татьяне Скульской, государственному регистратору филиала коммунального предприятия Новопетровского сельского совета "Результат" Юлии Пиотровской, двум государственным регистраторам Северодонецкого городского совета Татьяне Балже и Наталии Коленковой, требуя от Верховного суда признания этих действий противоправными и отмены соответствующих регистрационных записей в госреестрах.

При этом суд проигнорировал наличие уже существующих решений Большой палаты Верховного суда по делу "Укринбанка", принятых ранее. Так, еще в решении от 2019 года Большая палата ВСУ признала, что реорганизация ЧАО "УКРИНБАНК" в ЧАО "Укринком" состоялась с нарушением установленного порядка, без согласования с НБУ, и что финкомпания так и не приобрела права банка.

Напомним, производство по делу № 913/266/20 (826/15260/17) Кассационный хозсуд в составе Верховного суда открыл 30 января 2024-го.

В октябре этого года Палата Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда отказала в исковых требованиях Фонда гарантирования вкладов физических лиц по другому громкому делу №913/266/20 о банкротстве "Укринкома".

Данное решение тоже значительно углубило существующие правовые коллизии по этому делу и усложнило позицию ФГВФЛ. Примечательно, что дело №913/266/20(826/15260/17), которое Кассационный хозсуд рассматривал 13 ноября, слушал тот же судья Огородник.

Как сообщалось, еще в 2016 году Нацбанк принял решение о ликвидации "Укринбанка" и передал его в управление Фонда гарантирования. Впрочем, полноценно управлять имуществом банка государству до сих пор мешают его бывшие собственники.

Уже после признания "Укринбанка" неплатежеспособным, а также после того, как ФГВФЛ произвел расчеты с вкладчиками "Укринбанка" на сумму в 1,8 млрд грн, бывшие акционеры банка вывели его из-под контроля государства и создали ЧАО "Укринком", которое прежние акционеры называли "правопреемником" "Укринбанка". Впрочем, Большая Палата Верховного суда не признала такого правопреемства.