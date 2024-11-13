Верховный суд не захотел отменять действия регистраторов по громкому делу "Укринбанка"

Исковые требования Фонда гарантирования судьи отвергли, заняв позицию госрегистраторов и частников

Коллегия Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Украины отказала Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по резонансному делу № 913/266/20(826/15260/17) . Производство касалось отмены перерегистрации ПАО "Укринбанк" в финансовую компанию "Укринком". Соответствующее постановление по результатам рассмотрения дела в среду, 13 ноября, объявил председательствующий судья Константин Огородник.

— Кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов оставить без удовлетворения. Постановление Хозяйственного суда Луганской области от 30.08.2023 (в части закрытия производства по делу) и постановление Восточного апелляционного хозяйственного суда от 25.12.2023 оставить без изменений. Это постановление вступает в законную силу с момента принятия и обжалованию не подлежит, — объявил председательствующий.

Перед этим во время слушания Андрей Шевченко, уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов, заявил, что регистрационные действия, которые обжалуются в рамках данного искового производства, ни в одном другом деле и никаким судебным решением не оценены.

— И мы не просим чего-нибудь экстраординарного, а просим фактически предоставить доступ к правосудию, чтобы суд, установленный законом, рассмотрел дело по существу и дал оценку правомерности или противоправности регистрационных действий в отношении "Укринбанка". То есть мы идем в направлении развития права и просим определенным образом нивелировать какой-то чрезмерный формализм. Просто чтобы суд рассмотрел дело по существу. Собственно, это и есть наша просьба, — аргументировал представитель ФГВФЛ.

Однако после короткого заслушивания оппонентов и совещательной комнаты коллегия отказала Фонду в исковых требованиях.

Как известно, Фонд гарантирования выступал истцом и настаивал на признании перерегистрации банка в частную компанию противоправной и добивался отмены регистрационных записей, сделанных еще в 2017-м за одну ночь. Тогда без разрешения НБУ "Укринбанк" перерегистрировался в обычное ЧАО "Укринком".

Суд рассматривал данный иск ФГВФЛ к частным нотариусам Киевского городского нотариального округа Елене Сазоновой, Татьяне Скульской, государственному регистратору филиала коммунального предприятия Новопетровского сельского совета "Результат" Юлии Пиотровской, двум государственным регистраторам Северодонецкого городского совета Татьяне Балже и Наталии Коленковой, требуя от Верховного суда признания этих действий противоправными и отмены соответствующих регистрационных записей в госреестрах.

При этом суд проигнорировал наличие уже существующих решений Большой палаты Верховного суда по делу "Укринбанка", принятых ранее. Так, еще в решении от 2019 года Большая палата ВСУ признала, что реорганизация ЧАО "УКРИНБАНК" в ЧАО "Укринком" состоялась с нарушением установленного порядка, без согласования с НБУ, и что финкомпания так и не приобрела права банка.

Напомним, производство по делу № 913/266/20 (826/15260/17) Кассационный хозсуд в составе Верховного суда открыл 30 января 2024-го .

В октябре этого года Палата Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда отказала в исковых требованиях Фонда гарантирования вкладов физических лиц по другому громкому делу №913/266/20 о банкротстве "Укринкома" .

Данное решение тоже значительно углубило существующие правовые коллизии по этому делу и усложнило позицию ФГВФЛ. Примечательно, что дело №913/266/20(826/15260/17), которое Кассационный хозсуд рассматривал 13 ноября, слушал тот же судья Огородник.

Как сообщалось, еще в 2016 году Нацбанк принял решение о ликвидации "Укринбанка" и передал его в управление Фонда гарантирования. Впрочем, полноценно управлять имуществом банка государству до сих пор мешают его бывшие собственники.

Уже после признания "Укринбанка" неплатежеспособным, а также после того, как ФГВФЛ произвел расчеты с вкладчиками "Укринбанка" на сумму в 1,8 млрд грн, бывшие акционеры банка вывели его из-под контроля государства и создали ЧАО "Укринком", которое прежние акционеры называли "правопреемником" "Укринбанка". Впрочем, Большая Палата Верховного суда не признала такого правопреемства.