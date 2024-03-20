Резонансну справу про банкрутство "Укрінкому" знову відправили до Великої палати Верховного суду - вже втретє

У Фонді гарантування заявили про чергове затягування, через що зазнають збитків кредитори "УКРІНБАНКу" та вкладники

Колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного суду України за підсумками розгляду резонансної справи №913/266/20 про банкрутство "Укрінкому" вирішила по-новому направити скаргу на розгляд Великої палати ВСУ. Відповідне рішення судді ухвалили за підсумками слухання справи у середу, 20 березня.

"Касаційну скаргу №913/266/20 передати на розгляд Великої палати Верховного суду України. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає. Крім того, дана ухвала винесена з окремою думкою одного судді", — оголосив рішення головуючий без уточнень, у чому суть цієї окремої думки.

До того під час засідання представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Юрій Шевченко заявив, що у ФГВФО заперечують проти передачі справи до Великої Палати, "тому що раніше вона про правовідносини "УКРІНБАНКУ" і "Укрінкому" вже висловилася".

"Більш того, була спроба відступити від висновків Великої палати від 2019 року. І Велика палата не знайшла підстав для такого відступу", — наголосив він.

Зазначимо, у рішенні від 2019 р. Велика палата ВСУ визнала, що реорганізація ПАТ "УКРІНБАНК" в ПАТ "Укрінком" відбулась з порушенням встановленого порядку, без погодження з НБУ, і що фінкомпанія так і не набула прав банку.

В.о. уповноваженої особи "УКРІНБАНКу", адвокат Людмила Коваль під час слухання додала, що незрозуміло, якими статтями Господарського кодексу керується колегія, переносячи справу знову до Великою Палати, а "висновки Великої Палати від 10 грудня 2019 року є усталеними та системними".

"У цій ухвалі від 2019 р. Велика палата зазначила, що виведення такого банку з ринку має продовжуватися Фондом гарантування. Досить детально ця постанова на всі питання (щодо правонаступництва. — Ред.) відповіла. Хочу нагадати, що справа про банкрутство порушена з усіма ознаками зловживання правом, оскільки на розгляд ставляться глобальні питання щодо того, хто має управляти активами банку, як банк має ліквідовуватися. При тому, що є встановлена законом процедура. При чому її (процедуру банкрутства. — Ред.) ініційовано за несплату 100 тисяч гривень за ремонт. Такі дії по затягуванню розгляду справи та неодноразовими повторами тих самих аргументів, на які Велика палата дала відповіді, вважаю виключно затягуванням розгляду справи, що призводить до збитків кредиторів банку, а також вкладників, які чекають на задоволення своїх вимог", — заявила Коваль.

Як повідомлялось, 24 грудня 2015-го Національний банк України ухвалив рішення "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "УКРІНБАНК" до категорії неплатоспроможних"; 25 грудня 2015 р. ФГВФО запровадив у банку тимчасову адміністрацію. На сьогодні вкладникам ПАТ "УКРІНБАНК" Фонд виплатив вже 1,76 млрд грн за рахунок коштів, запозичених у держави.

Також "Телеграф" писав, що у 2016-му колишні власники банку ініціювали декілька судових процесів з оскарження процедури його виведення з ринку, а 13 липня 2016 р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) внесли зміни, якими юридичну особу ПАТ "УКРІНБАНК" перереєстрували як ПАТ "Укрінком" — небанківську юридичну особу за новою юридичною адресою. При цьому активи ПАТ "УКРІНБАНК" були виведені під контроль ПАТ "Укрінком", внаслідок чого розрахунки з кредиторами зупинились.

Нинішню ситуацію з ПАТ "Укрінком" у Фонді гарантування вкладів розцінюють як намагання відправити "Укрінком" у контрольоване банкрутство, і таким чином остаточно позбутись боргових зобов’язань перед державою та кредиторами банку.