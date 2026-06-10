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Літня спека б’є по гаманцю: як зменшити витрати на кондиціонер без втрати комфорту

Автор
Марина Бондаренко
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Кондиціонер працюватиме ефективніше з одним пристроєм
Кондиціонер працюватиме ефективніше з одним пристроєм. Фото Колаж "Телеграфу"

Завдяки такому лайфхаку можна отримати більше прохолоди

У спекотні літні дні багато людей рятуються від високих температур за допомогою кондиціонера. Однак його тривала робота може суттєво збільшити витрати на електроенергію.

Саме тому фахівці з "okdiario" радять використовувати разом із кондиціонером ще один простий прилад, який допоможе зробити охолодження ефективнішим.

Йдеться про звичайний вентилятор. За словами експертів, відчуття комфорту залежить не лише від температури повітря, а й від його руху в приміщенні. Коли повітря рухається, тілу легше охолоджуватися, піт швидше випаровується і спека відчувається слабше.

Як зекономити влітку на охолодженні оселі
Кондиціонер разом із вентилятором забезпечує кращу прохолоду та допомагає зменшити споживання електроенергії

Дослідження показують, що за наявності вентилятора люди можуть комфортно почуватися навіть у приміщеннях із температурою близько 28-30 градусів. Без додаткової циркуляції повітря для такого ж рівня комфорту кондиціонер часто доводиться налаштовувати на значно нижчу температуру.

Фахівці наголошують, що вентилятор і кондиціонер виконують різні функції. Кондиціонер охолоджує повітря, а вентилятор забезпечує його рух. Водночас їхнє поєднання дозволяє рідше використовувати максимальні режими охолодження та зменшити споживання електроенергії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як охолодити оселю без кондиціонера та вентилятора.

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#Спека #Прохолода #Лайфхак