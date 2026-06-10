Літня спека б’є по гаманцю: як зменшити витрати на кондиціонер без втрати комфорту

Завдяки такому лайфхаку можна отримати більше прохолоди

У спекотні літні дні багато людей рятуються від високих температур за допомогою кондиціонера. Однак його тривала робота може суттєво збільшити витрати на електроенергію.

Саме тому фахівці з "okdiario" радять використовувати разом із кондиціонером ще один простий прилад, який допоможе зробити охолодження ефективнішим.

Йдеться про звичайний вентилятор. За словами експертів, відчуття комфорту залежить не лише від температури повітря, а й від його руху в приміщенні. Коли повітря рухається, тілу легше охолоджуватися, піт швидше випаровується і спека відчувається слабше.

Кондиціонер разом із вентилятором забезпечує кращу прохолоду та допомагає зменшити споживання електроенергії

Дослідження показують, що за наявності вентилятора люди можуть комфортно почуватися навіть у приміщеннях із температурою близько 28-30 градусів. Без додаткової циркуляції повітря для такого ж рівня комфорту кондиціонер часто доводиться налаштовувати на значно нижчу температуру.

Фахівці наголошують, що вентилятор і кондиціонер виконують різні функції. Кондиціонер охолоджує повітря, а вентилятор забезпечує його рух. Водночас їхнє поєднання дозволяє рідше використовувати максимальні режими охолодження та зменшити споживання електроенергії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як охолодити оселю без кондиціонера та вентилятора.