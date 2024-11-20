Соціолог пояснив, що не так з настроями українців щодо закінчення війни

Соціолог вважає, що результати даного опитування в умовах війни далекі від істини

Нещодавно американський інститут Ґеллапа опублікував опитування стосовно того, як має завершитися російсько-українська війна. Згідно результатів, 52% українців хочуть мирних переговорів і швидкого завершення війни з Росією, тоді як 38% вважають, що ЗСУ мають воювати до перемоги. Експерти наголосили, що на початку повномасштабного вторгнення 73% українців виступали за те, щоб продовжити війну.

Однак навіть результати такого опитування в умовах війни далекі від істини. Про це в коментарі "Телеграф" розповів політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

За словами Небоженка, в умовах продовження війни неможливо провести репрезентативне опитування. Річ у тому, що в такому опитуванні не можуть брати участь усі громадяни України, адже дехто виїхав, дехто перебуває у прифронтовій зоні, на окупованих територіях чи безпосередньо воює. Наприклад, за даними Опендатабот за серпень 2024 року, близько 2,4 млн українців з початку вторгнення РФ виїхали не повернулися.

Експерт зазначив, що громадська думка наразі готується до ймовірного перемир'я. При цьому категорично не можна казати про те, що українці нібито "втомились" від війни.

— Коли війна раптом закінчиться, люди скажуть: "А ми цього не казали". І що ми будемо тоді робити, якщо є якісь інші тенденції? Я за те, щоб війна якомога швидше закінчилася, але я, як соціолог професіональний, у якого була своя спільна загальнонаціональна мережа, прекрасно розумію, що не можна так. Одним словом, не треба ховатися за думкою українців, — заявив Небоженко.

Соціолог впевнений: Путін, який віддав приказ напасти на Україну, спробує зупинити війну приблизно такими ж словами, як і Зеленський. Путін, ймовірно, казатиме: "Ми зупинили війну, тому що на нас напало НАТО". А Зеленський, ймовірно, буде казати: "Ми пішли на підписання договору з Росією, тому що НАТО нам мало допомагало".

— Річ не у тім, що його не треба підписувати, але це буде дуже схоже на те, коли нам казали: "Заспокойтесь" у лютому 2022 року, числа 15-20. Мовляв, заспокойтесь, готуйтесь до травневих свят, шашликів тощо. Ми знову влазимо в ту ж проблему, яка накопичувалась в Україні 30 років, тобто, йдеться про брехню, — заявив Небоженко.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Зеленського відреагували на гучну статтю FT про війну в Україні, де говорилось про те, що Україна нібито може погодитись на тимчасову окупацію частини своєї території в обмін на членство в НАТО. Цю думку спростували.