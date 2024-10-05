Території в обмін на НАТО: у Зеленського відреагували на гучну статтю FT про війну в Україні

В Україні кажуть, що не торгують територією

У західних ЗМІ повідомили, що Україна нібито може погодитись на тимчасову окупацію частини своєї території в обмін на членство в НАТО. В Офісі президента це вже спростували.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times. Зазначається, що Україні наразі не вистачає своїх ресурсів та західної підтримки, щоб повернути територію силою.

У матеріалі йдеться про те, що західні дипломати та деякі українські чиновники прийшли до думки, що наявність потужних гарантій безпеки може стати основою для початку дипломатичного врегулювання війни. Це також передбачає збереження російського контролю за частиною окупованих територій України.

Автори статті підкреслюють, що про визнання суверенітету Росії не йдеться, оскільки це лише заохочуватиме подальшу агресію Кремля і підриватиме міжнародний правопорядок.

"Мається на увазі мовчазна згода з тим, що ці землі мають бути повернені дипломатичними засобами в майбутньому. Навіть це, зрозуміло, є чутливим питанням для українців, особливо коли це представлено як основа компромісу з Москвою", — йдеться у матеріалі.

Там також додали, що територіальні поступки можуть бути єдиним для України способом швидко вступити до НАТО, хоч для українців ця тема залишається табу.

Тим часом "24 канал" із посиланням на джерела в Офісі президента повідомляє, що викладена в матеріалі думка не відповідає дійсності.

"Це маячня. Немає такої розмови взагалі. Ніхто на Заході офіційно і явно не пропонував Україні такі гарантії безпеки, які б точно не допускали розширення чи повторення війни. Вони навіть далекобійність бояться дати. По-друге, ми не торгуємо суверенітетом та територіями", — повідомило джерело видання.

Як повідомлялося раніше, президент Чехії Петро Павло припустив, що частина української території може опинитися у тривалій окупації. У МЗС країни після цього додали, що тривалого світу Україні це не принесе.