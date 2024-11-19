У Трампа немає плану по Україні, але є козир проти Росії: експерт озвучив його

Цей важливий козир Трампа може допомогти зупинити війну

У новообраного президента США Дональда Трампа немає реального плану щодо України, зараз він напрацьовується. Проте американський політик має потужний козир проти Росії — це ціни на нафту.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив експерт-міжнародник Євген Добряк. За його словами, Трамп, ймовірно, радиться з багатьох питань, як це має виглядати.

"Єдине, що він дуже в позитиві для нас заявляв і під час передвиборчої кампанії й зараз, ми вже це чули й від Курта Волкера і від інших представників Сполучених Штатів, що в нього є головний економічний козир, який може зупинити війну — це ціна на нафту", — зазначив Добряк.

Він додав, що РФ повністю залежить від цінової позиції на світовому ринку нафти, і це головне надходження до державного бюджету Росії. Тобто якщо ціни впадуть приблизно до 55 доларів за барель нафти, фактично російська нафта буде неконкурентоспроможною і Росія фізично не зможе вести війну.

"Це дуже серйозний економічний Козир, який є у Трампа, і відтак далі можна буде вимальовувати порядок денний тих дій республіканців і безпосередньо Дональда Трампа стосовно Росії та України, і як виглядатиме далі ситуація з майбутніми можливими переговорами та досягненнями справедливого світу. Від цього багато чого залежить, звичайно", — підкреслив співрозмовник.

Добряк вважає, що у бізнес-моделі Трампа буде відмова від безкоштовної допомоги Україні.

"Я думаю, це останні моменти, які нам має демократична адміністрація надати у ці останні два місяці, на мою думку, 6 мільярдів. А ось наступна допомога буде у вигляді кредитів у вигляді лендлізів. Я думаю, це буде достатньо обґрунтовано з боку Трампа і його команди, як бізнесменів, тому що ви бачите, у нього йде така позиція бізнес-ухилу ставлення до, в принципі, всіх подій", — підсумував Добряк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп робив гучну заяву, що закінчить війну через 24 години, якщо стане президентом США. Крім того, він давав багато інших обіцянок.