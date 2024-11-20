Наступаем на те же грабли: социолог объяснил, что не так с настроениями украинцев насчет окончания войны

Социолог считает, что результаты данного опроса в условиях войны далеки от истины.

Недавно американский институт Геллапа опубликовал опрос о том, как должна завершиться российско-украинская война. Согласно результатам, 52% украинцев хотят мирных переговоров и скорейшего завершения войны с Россией, тогда как 38% считают, что ВСУ должны воевать до победы. Эксперты подчеркнули, что в начале полномасштабного вторжения 73% украинцев выступали за продолжение войны.

Однако даже результаты такого опроса в условиях войны далеки от истины. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

По словам Небоженко, в условиях продолжения войны невозможно провести репрезентативный опрос. Дело в том, что в таком опросе не могут участвовать все граждане Украины, ведь некоторые выехали, некоторые находятся в прифронтовой зоне, на оккупированных территориях или непосредственно воюют. К примеру, по данным Опендатабот за август 2024 года, около 2,4 млн украинцев, которые с начала вторжения РФ выехали, не вернулись.

Эксперт отметил, что общественное мнение сейчас готовится к вероятному перемирию. При этом категорически нельзя говорить о том, что украинцы якобы устали от войны.

— Когда война вдруг закончится, люди скажут: "А мы этого не говорили". И что мы будем делать тогда, если есть какие-то другие тенденции? Я за то, чтобы война как можно скорее закончилась, но я как социолог профессиональный, у которого была своя общая общенациональная сеть, прекрасно понимаю, что нельзя так. Одним словом, не нужно прятаться за мнением украинцев, — заявил Небоженко.

Социолог уверен: Путин, отдавший приказ напасть на Украину, попытается остановить войну примерно такими же словами, как и Зеленский. Путин, вероятно, будет говорить: "Мы остановили войну, потому что на нас напало НАТО". А Зеленский, вероятно, будет говорить: "Мы пошли на заключение договора с Россией, потому что НАТО нам мало помогало".

— Дело не в том, что его не нужно подписывать, но это будет очень похоже, когда нам говорили: "Успокойтесь" в феврале 2022 года, числа 15-20. Мол, успокойтесь, готовьтесь к майским праздникам, шашлыкам и тому подобное. Мы снова влезаем в ту же проблему, которая накапливалась в Украине 30 лет, то есть, речь идет о лжи, — заявил Небоженко.

В нынешней ситуации власти следует брать на себя ответственность, а не прикрываться опросами украинцев, уверен эксперт.

Как сообщал Телеграф ранее, у Зеленского отреагировали на громкую статью FT о войне в Украине, где говорилось о том, что Украина якобы может согласиться на временную оккупацию части своей территории в обмен на членство в НАТО. Это мнение опровергли.