Про це місце нагадують тільки старі світлини: як виглядав луна-парк у Львові

Збережені фотографії дозволяють нам побачити, яким було це місце і як воно виглядало в часи розквіту

Україна багата на історичні місця, багато з яких не дожили до наших днів. У різних містах колись існували унікальні пам’ятки, які слугували осередками культури та розваг. Наприклад, у Дніпрі діяв амфітеатр, який збирав місцевих жителів на концерти й вистави, але згодом зник, залишивши після себе тільки бетонне коло.

Не менш яскравою історією втраченої розваги можна вважати Львівський Луна-парк – місце, яке свого часу вражало масштабами та популярністю. Завдяки фотографіям, що збереглися донині, можна побачити, наскільки витонченим і сучасним для свого часу було це місце.

Львівський Луна-парк: місце радості та розваг

На початку XX століття Львів, як культурна столиця Галичини, мав багато визначних місць. Одним із найяскравіших проєктів тих часів став Луна-парк, облаштований на схилі Піскової гори поблизу Високого Замку. Він був створений перед Першою світовою війною за проєктом англійських архітекторів Томаса Мак-Даувела та Артура Леверака.

Головний вхід у Львіський парк забавовий, перша половина XX ст.

Луна-парк одразу став популярним серед львів’ян. Тут були атракціони, які дивували своїм дизайном, триповерховий ресторан із розкішними інтер’єрами, а також великий відкритий літній майданчик, де відбувалися святкові заходи. Зараз можна тільки уявіть галас дітей, сміх, музику, яка лунала з майданчика, та атмосферу загального піднесення.

Луна-парк, 1912 рік

Луна-парк на Кайзервальді, фото 1908-1914

На жаль, Луна-парк не пережив подій Першої світової війни. Під час російської окупації Львова в 1914 році дерев’яну огорожу парку почали розбирати на дрова, відмічає Історична спадщина. Згодом на паливо пішли й букові ліси, які росли навколо території Знесіння. Це стало фіналом для унікального розважального комплексу, який більше не відродився.

Луна-парк, приблизно 1912

Львівський Луна-парк є прикладом того, як війни можуть знищувати не лише життя, але й культурні здобутки. Хоча парк існував недовго, він став свідченням прогресу й бажання людей створювати місця для радості та відпочинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як рибалили на Дніпрі майже 100 років тому та яка риба тоді водилась у річці.