Залишилося тільки бетонне коло: як виглядав та що сталося з амфітеатром у Дніпрі

Майже нічого тепер не нагадує про велику сцену

Мало хто знає, що в одному із парків Дніпра був свій амфітеатр. Він був збудований у 1935–1936 роках у східній частині парку імені Тараса Шевченка. Зелений театр просто неба, спроектований архітекторами Генріхом Швецько-Вінецьким та Володимиром Ковалевичем, став символом культурного життя міста, але його доля виявилася трагічно короткою.

Архітектурне диво у серці парку

Зелений театр був спроектований так, щоб стати не просто сценою для виступів, а цілим простором, що гармонує з природою.

Амфітеатр у Дніпрі

До театру вела алея, а сама споруда, оточена зеленню, несподівано відкривалася перед відвідувачем при наближенні, створюючи ефект несподіванки та масштабу. Головною сценою театру був відкритий майданчик-арена, за яким височіла акустична "раковина". Амфітеатр міг вмістити 2500 глядачів, що сидять і 500, що стоять, надаючи місце для масових вистав, концертів і свят.

Зелений театр збудували у 1935 році

Ця грандіозна споруда була справжнім центром міської культури, де мистецтво та архітектура ставали частиною повсякденного життя городян.

Зелений театр міг вмістити понад 2500 глядачів

Що сталося із Зеленим театром

На жаль, Зелений театр проіснував недовго. Під час Другої світової війни споруда була знищена – пожежа залишила від театру лише руїни, що обгоріли. Після війни об’єкт так і не відновили. У центрі парку, де колись збиралися тисячі глядачів, залишився лише круглий бетонний майданчик, який нині нагадує про цю втрачену пам’ятку архітектури.

Зелений театр згорів

Спроби вдихнути життя замість колишнього театру робилися. У 2017 році на його майданчику з’явився громадський простір "Сцена", де проводились концерти та культурні заходи. Проте проєкт проіснував лише два роки, після чого його розібрали. Сьогодні залишки Зеленого театру перебувають у занедбаному стані, а місце, яке колись наповнене творчою енергією, залишається лише тінню своєї минулої величі.

Такий вигляд має колишній Зелений театр у парку Шевченка, фото: dnepr.info

Раніше ми розповідали історію "Дитячого світу" у Дніпрі, який після відновлення та реконструкцій було знесено. А також про легендарний магазин "Золотий ключик" у Львові.