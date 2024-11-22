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Залишилося тільки бетонне коло: як виглядав та що сталося з амфітеатром у Дніпрі

Автор
Наталя Граковська
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Зелений театр у Дніпрі був збудований у формі амфітеатру
Зелений театр у Дніпрі був збудований у формі амфітеатру. Фото dnpr.com.ua

Майже нічого тепер не нагадує про велику сцену

Мало хто знає, що в одному із парків Дніпра був свій амфітеатр. Він був збудований у 1935–1936 роках у східній частині парку імені Тараса Шевченка. Зелений театр просто неба, спроектований архітекторами Генріхом Швецько-Вінецьким та Володимиром Ковалевичем, став символом культурного життя міста, але його доля виявилася трагічно короткою.

Архітектурне диво у серці парку

Зелений театр був спроектований так, щоб стати не просто сценою для виступів, а цілим простором, що гармонує з природою.

Амфітеатр у Дніпрі - фото
Амфітеатр у Дніпрі

До театру вела алея, а сама споруда, оточена зеленню, несподівано відкривалася перед відвідувачем при наближенні, створюючи ефект несподіванки та масштабу. Головною сценою театру був відкритий майданчик-арена, за яким височіла акустична "раковина". Амфітеатр міг вмістити 2500 глядачів, що сидять і 500, що стоять, надаючи місце для масових вистав, концертів і свят.

Зелений театр у Дніпрі – як виглядав амфітеатр
Зелений театр збудували у 1935 році

Ця грандіозна споруда була справжнім центром міської культури, де мистецтво та архітектура ставали частиною повсякденного життя городян.

Амфітеатр у Дніпрі - фото як виглядав
Зелений театр міг вмістити понад 2500 глядачів

Що сталося із Зеленим театром

На жаль, Зелений театр проіснував недовго. Під час Другої світової війни споруда була знищена – пожежа залишила від театру лише руїни, що обгоріли. Після війни об’єкт так і не відновили. У центрі парку, де колись збиралися тисячі глядачів, залишився лише круглий бетонний майданчик, який нині нагадує про цю втрачену пам’ятку архітектури.

Зелений театр у парку Шевченка, Дніпро - фото
Зелений театр згорів

Спроби вдихнути життя замість колишнього театру робилися. У 2017 році на його майданчику з’явився громадський простір "Сцена", де проводились концерти та культурні заходи. Проте проєкт проіснував лише два роки, після чого його розібрали. Сьогодні залишки Зеленого театру перебувають у занедбаному стані, а місце, яке колись наповнене творчою енергією, залишається лише тінню своєї минулої величі.

Як виглядає колишній Зелений театр у парку Шевченка - фото
Такий вигляд має колишній Зелений театр у парку Шевченка, фото: dnepr.info

Раніше ми розповідали історію "Дитячого світу" у Дніпрі, який після відновлення та реконструкцій було знесено. А також про легендарний магазин "Золотий ключик" у Львові.

Теги:
#Парки #Дніпро #Ретро #Старі фотографії #Зелений театр