Минуле оживає: як рибалили на Дніпрі майже сто років тому (фото)

З початком гідротехнічного будівництва рибні багатства почали зникати

Старі світлини та історії з минулого дозволяють відчути дух давно минулих часів, особливо коли мова йде про життя людей біля величного Дніпра. Рибальство, яке протягом століть було основою життя для багатьох мешканців, залишається яскравою сторінкою української історії.

На Facebook-сторінці "Хортиця Національний заповідник" поділились архівними світлинами з Фонду заповідника, на яких зображено, як ловили рибу на Вовнизькому порозі майже 100 років тому.

Раніше в Дніпрі водилися пічкур, сом, щука, судак, окунь, а також осетри — справжня "красна риба", вилов якої вважався особливим мистецтвом. На Нижньому Дніпрі найбільшою і найнебезпечнішою рибою був і залишається сом.

Рибалки, 1931 рік. Скляні негативи світлин експедиційного фотографа Марка Залізняка

Рибалки застосовували різноманітні методи, серед яких був "клопи́л" — спеціальне дерев'яне знаряддя для лову сомів. Інколи ці рибини досягали таких розмірів і сили, що перевертали човни або пошкоджували снасті.

Осетри, яких особливо багато було на Ненаситці, ловили за допомогою самоловів — довгих шнурів із гаками. Цей процес вимагав значних зусиль і був небезпечним, адже осетри могли досягати 80 кг і легко перекидали човни. У 1928 році осетри зникли з Ненаситця, а потім й на Великому Лузі.

Учасники Дніпробудівської археологічної експедиції та мешканці села Вовниги ловлять рибу на Вовнизькому порозі. 1931 рік

На жаль, із початком гідротехнічного будівництва у XX столітті рибні багатства Дніпра почали зникати. Після 1950 року рибалки вже скаржилися на наслідки спорудження Дніпрогесу.

Рибалки, 1931 рік. Скляні негативи світлин експедиційного фотографа Марка Залізняка

Проте останні події, як-от підрив Каховської ГЕС у 2023 році, несподівано призвели до відновлення Великого Лугу. У 2024 році біля Хортиці вперше за 70 років знову з’явилися осетри та оселедці, даруючи надію на відродження природних багатств Дніпра.

В Дніпрі водилися пічкур, сом, щука, судак, окунь, а також осетри. Скляні негативи світлин експедиційного фотографа Марка Залізняка

Раніше ми розповідали про те, як виглядало селище Бакота, яке затопили через будівництво ГЕС.