Моторошно дивитися: як виглядали найстрашніші дитячі новорічні костюми в СРСР (фото)

Вони виглядали дійсно лякаюче

До середини 1930-х років у СРСР Новий рік не був святом, а Різдво з ялинкою було напівзаборонено, оскільки вважалося "ідеологічно чужим більшовикам". Однак починаючи з 1935 року Йосип Сталін дав старт народженню традиції святкування Нового року як одного з найбільших свят у Союзі.

Тоді ж з’явилися і перші радянські ялинкові прикраси, штучні ялинки та традиція шити дітям новорічні карнавальні костюми. Проте вони виглядали найчастіше дивно і навіть лякаюче.

Нічого веселого в тодішньому житті в СРСР не було, тому радянські вожді вирішили підсолодити безпросвітне життя громадян новорічним святом. Для дітей організували "ялинку" — новорічні свята в дитячих садках і школах. На них було заведено приходити у справжніх карнавальних костюмах.

Однак у ті часи з можливостями було непереливки і дорослим доводилося вмикати фантазію. У хід йшли підручні матеріали, а багато новорічних костюмів мали на дітях реально лякаючий вигляд.

"Телеграф" зібрав для вас найдивніші і найстрашніші новорічні дитячі костюми з СРСР, які напевно зможуть вас здивувати.

Страшні новорічні дитячі костюми із СРСР

Дітей часто вбирали в "клоунів", проте ці образи сьогодні викликають тремтіння по тілу.

Дітям також одягали моторошні пластикові маски, які могли б стати декораціями для зйомок фільму жахів.

На новорічних дитячих святах у СРСР часто можна було зустріти "космонавтів", "червоноармійців" та інших дивних персонажів.

Нагадаємо, не всі знають, як виглядали новорічні гірлянди в СРСР і скільки вони коштували. Сьогодні прилавки магазинів рясніють різними гірляндами: світлодіодні, проекційні, музичні. А за радянських часів вибір був набагато скромнішим. Електричні прикраси були справжньою розкішшю та предметом гордості кожної родини.

Раніше "Телеграф" розповідав про найдефіцитніші новорічні продукти в СРСР. У зв’язку із загальним дефіцитом до свята Нового року починали готуватися заздалегідь. Приблизно з листопада люди намагалися поступово заповнювати холодильник дефіцитними "делікатесами", які вдавалося "дістати" під час багатогодинних пошуків "викинутого" товару та стоянням у чергах.