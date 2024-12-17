Товариш Сталін, червоноармійці та танки. Якими були перші радянські ялинкові прикраси (фото)

Вони виглядали зовсім не по-дитячому

У ранньому СРСР (до середини 1930-х років) Новий рік не вважався святом, а Різдво з ялинкою було напівзабороненим, воно біло ідеологічно чужим більшовикам. Однак у 1935 році тодішній глава СРСР, тиран Йосип Сталін заявив, що "Жити стало краще, товариші. Жити стало веселіше!" та дав старт народженню традиції святкування Нового року, як одного з найбільших свят у Союзі. Тоді ж появилися й перші радянські ялинкові прикраси, щоправда, досить специфічні.

Як розповідає texty.org.ua, нічого веселого в тодішньому житті у СРСР не було, тому радянські керманичі вирішили підсолодити безпросвітне життя новорічним святом. Для дітей організували ялинку, традицію швидко перейняли (точніше відродили ту, що була на Різдво) прості люди.

Перші радянські ялинкові прикраси були доволі моторошні — на них були "ідоли" СРСР — Йосип Сталін та Володимир Ленін. Проте такі прикраси майже одразу попали в немилість влади, адже підвішувати Сталіна на гілляці виглядало ідеологічною диверсією. Втім, інші атрибути комунізму — червоні зірочки та серпи з молотами на ялинкових іграшках залишалися ледь не до 1980-х.

Майже в кожному домі була п'ятикутна червона зірка, якою прикрашали верхівку ялинки. Також ялинку прикрашали червоноармійці, піонери, танки з броньовиками, червонозоряні літаки.

Раніше "Телеграф" розповідав про найдефіцитніші новорічні продукти у СРСР. У зв’язку з загальним дефіцитом до свята Нового року тоді починали готуватися заздалегідь. Приблизно з листопада люди намагалися поступово заповнювати холодильник дефіцитними "делікатесами", які вдавалося "дістати" під час багатогодинних пошуків "викинутого" товару та стоянням у чергах.