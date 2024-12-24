Жутко смотреть: как выглядели самые страшные детские новогодние костюмы в СССР (фото)

Они выглядели действительно пугающе

До середины 1930-х годов в СССР Новый год не являлся праздником, а Рождество с елкой было полузапрещено, так как считалось "идеологически чуждым большевикам". Однако начиная с 1935 года Иосиф Сталин дал старт рождению традиции празднования Нового года, как одного из самых больших праздников в Союзе.

Тогда же появились и первые советские елочные украшения, искусственные елки и традиция шить детям новогодние карнавальные костюмы. Однако выглядели они чаще всего странно и даже пугающе.

Ничего веселого в тогдашней жизни в СССР не было, поэтому советские вожди решили подсластить беспросветную жизнь граждан новогодним праздником. Для детей организовали "елку" — новогодние утренники в детских садах и школах. На них было принято приходить в настоящих карнавальных костюмах.

Однако в те времена с возможностями было туго и взрослым приходилось включать фантазию. В ход шли подручные материалы, а многие новогодние костюмы выглядели на детях реально пугающе.

"Телеграф" собрал для вас самые странные и страшные новогодние детские костюми из СССР, которые наверняка смогут вас удивить.

Страшные новогодние детские костюми из СССР

Детей часто наряжали в "клоунов", однако эти образы сегодня вызывают дрожь по телу.

Детям также надевали жуткие пластиковые маски, которые могли бы стать декорациями для съемок фильма ужасов.

На новогодних утренниках в СССР часто можно было встретить "космонавтов", "красноармейцев" и прочих странных персонажей.

Напомним, не все знают как выглядели новогодние гирлянды в СССР и сколько они стоили. Сегодня прилавки магазинов пестрят разными гирляндами: светодиодные, проекционные, музыкальные. А в советские времена выбор был гораздо скромнее. Электрические украшения были подлинной роскошью и предметом гордости каждой семьи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых дефицитных новогодних продуктах в СССР. В связи с общим дефицитом к празднику Нового года начинали готовиться заранее. Приблизительно с ноября люди пытались постепенно заполнять холодильник дефицитными "деликатесами", которые удавалось "достать" во время многочасовых поисков "выброшенного" товара и стоянием в очередях.