Чому мандарини в СРСР продавались лише під Новий рік

Мандарини часто були єдині свіжі фрукти на святковому столі

Для більшості Новий рік асоціюється з мандаринами, проте не завжди вони були настільки широко доступні. В Радянські часи мандарини з'являлись на прилавках лише під зимові свята і то в обмеженій кількості.

"Телеграф" розповість, чому популярний цитрусовий фрукт був у дефіциті в СРСР і як він став символом Нового року.

У Радянські часи новорічні свята асоціювались виключно з мандаринами, бо саме для святково столу та у якості ласощів дітям їх і дарували. Проте такий дефіцит був обумовлений тим, що після Першої світової війни єдиним імпортером мандаринів до СРСР була Грузія.

Ця країна не могла покрити усі потреби Союзу, тому цитрусові з'являлись на прилавках у дуже обмеженій кількості. З початку імпорту мандарини дуже берегли, тому кожен фрукт загортався у папір золотавого кольору.

Вже з 1960 років кількість мандаринів на прилавках збільшилась, адже почався імпорт цитрусових з Марокко. Але й цим Союз не міг задовольнити потреби усіх сімей. Проте ціна на них різко впала. Часто це були єдині свіжі фрукти на святковому столі, які могла дозволити собі радянська людина до новорічного столу.

Мандарини намагались привозити в акурат до Нового року, аби вони не псувались від морозу та транспортування. Тому саме в цей період починався ажіотаж.

Через регулярні продажі цитрусових перед Новим роком протягом десятиліть мандарини і стали символом зимових свят. Хоча наразі їх можна купити навіть влітку.

Нагадаємо, що в СРСР ялинки прикрашали скляними іграшками, дощиком та гірляндами.

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