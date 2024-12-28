Сіро-брудні плями встеляли цілі двори: цікава традиція з СРСР, про яку майже забули

Цю традицію не пропускала жодна сім'я

Українці, яким зараз близько 30 і більше, добре пам'ятають особливу зимову традицію – вибивання килимів на снігу. Процес чищення килимів мав свій усталений ритуал.

Мешканці багатоповерхівок виносили їх надвір взимку. У ті часи сніговий покрив був майже постійним явищем. Особливо часто килими вибивали у процесі підготовки до Нового року.

Озброївшись спеціальними тріпачками (або "вибивалками", як кажуть в деяких регіонах), люди енергійно вибивали пил із килимів. Спочатку закидували їх на турнік і вибивали основну частину пилу. Потім кидали на сніг, продовжуючи процес чищення. Залучали до праці також дітей. Процес тривав годинами, адже в кожній квартирі було як мінімум кілька коврів.

У результаті на білосніжному сніговому покриві з'являлися характерні сірі плями і зникали лише у випадку відлиги або коли їх прикривала нова порція снігу.

Цей метод прибирання був поширений у часи, коли про сучасні клінінгові послуги годі було й мріяти. Сьогодні ця традиція майже зникла. Сучасні господарі надають перевагу професійним хімчисткам або взагалі відмовляються від килимів. Причина проста – килими збирають багато пилу. Це може спричиняти алергії та потребує регулярного догляду.

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