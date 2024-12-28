Серо-грязные пятна устилали целые дворы: интересная традиция из СССР, о которой почти забыли

Эту традицию не пропускала ни одна семья

Украинцы, которым сейчас около 30 и больше, хорошо помнят особую зимнюю традицию – выбивание ковров на снегу. Процесс чистки ковров имел свой устоявшийся ритуал.

Жители многоэтажек выносили их во двор зимой. В то время снежный покров был почти постоянным явлением. Особенно часто ковры выбивали в процессе подготовки к Новому году.

Вооружившись специальными трепачками (или "выбивалками", как говорят в некоторых регионах), люди энергично выбивали пыль из ковров. Сначала забрасывали их на турник и выбивали основную часть пыли. Затем бросали на снег, продолжая процесс чистки. Привлекали к труду также детей. Процесс длился часами, ведь в каждой квартире было как минимум несколько ковров.

В результате на белом снежном покрове появлялись характерные серые пятна и исчезали только в случае оттепели или когда их прикрывала новая порция снега.

Этот метод уборки был распространен во времена, когда о современных клининговых услугах нечего было и мечтать. Сегодня эта традиция почти исчезла. Современные хозяева предпочитают профессиональные химчистки или вообще отказываются от ковров. Причина проста – ковры собирают много пыли. Это может вызвать аллергию и требует регулярного ухода.

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