Навіщо в СРСР до пива додавали сіль: ці три причини вас здивують

Люди використовували сіль, як добавку в пиво, з різних причин

У Радянському Союзі було багато дивних звичок у людей, і одна з них — додавати в пиво сіль. Зараз навряд чи залишилися ті, хто продовжує так робити, але на той час цим способом користувалися багато.

Річ у тому, що люди часто посипали краї кухля пива сіллю, щоб відчувати її смак. Про це пише OBOZ.UA.

Перша причина — відсутність закусок у той час, які можна було б вживати до пива. Такої різноманітності, як зараз, наприклад, чипсів, горішків, джерок, сушеної риби та іншого, тоді було не знайти. Тому сіль додавала смаку і, можна сказати, замінювала закуску.

Друга причина – гіркий присмак пива. Радянське пиво назвати якісним не можна було. Його смак часто описували як кислим, а на післясмак залишалася гіркота. І вона значно псувала відчуття. Сіль використовували, щоб заглушити цю гіркоту.

І третьою причиною, через яку використовували сіль, називають високу піну. За допомогою неї нібито можна було осадити цю піну. Продавці алкогольного напою нерідко користувалися собі плюс тим, що в пиві високо піднімається піна, і могли заощадити, наливаючи його менше. А якщо покупець брав із собою сіль, то міг опустити піну швидко і просто і зажадати долити йому повну склянку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які продукти були дефіцитними в СРСР і були доступні лише заможним людям.