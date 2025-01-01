Не тільки олів’є та мандарини: що обов’язково було на новорічному столі в СРСР

Багато з цих страв та продуктів досі люди ставлять на святковий стіл

У Радянському Союзі були певні продукти та страви, які прикрашали кожен новорічний стіл. Деякі з них люди закуповували задовго до свята та зберігали до цієї події.

Дефіцит продукту призвів до того, що страви на святковому столі у всіх були приблизно однаковими. Про це пише FoodOboz.

Цей список складається з десяти пунктів. До речі, у багатьох з того часу залишилася звичка ставити на новорічний стіл саме ці страви.

Олів’є

Без цього салату точно не обходився Новий рік. І в наш час його також багато людей готує на це свято.

Мімоза

Цей салат складається з їх вареної картоплі, моркви, цибулі, консервованої риби та великої кількості майонезу. Знайти деякі продукти можна було заздалегідь. А ще частину починали продавати під Новий рік.

Шпроти

Цей продукт у СРСР користувався великою популярністю, але вважалися їжею для багатих людей.На консерви полювали заздалегідь, адже перед Новим роком придбати їх було просто неможливо.

Ковбаса

Найпопулярнішою ковбасою в СРСР була варена. Річ у тому, що її було найпростіше купити. А якщо на столі стояла нарізка сирокопченої ковбаси, можна було вважати, що за ним сидить заможна родина.

Холодець

Цю страву готували на Новий рік чи не в кожному будинку. Найбільше його любили вживати як закуску до алкоголю. До речі, зараз багато хто також робить холодець на Новий рік.

Курка

Запечена курка була основною стравою новорічного столу мешканців СРСР. Зазвичай її виставляли до центру столу.

"Шуба"

Цей салат обов’язково стояв чи не на кожному новорічному столі у Радянському Союзі. Варто зазначити, що ця страва прийшла в СРСР єврейської кухні, де вона з’явилася ще в довоєнні роки. З того часу рецепт зазнав чимало змін.

Ікра

У 80-х роках баночка ікри коштувала близько 4 рублів, за які тоді можна було придбати кілька кілограмів м’яса. Проте багато хто все ж таки купував цей продукт до свята.

Шампанське

Той напій, що продається в СРСР, навряд чи можна було назвати шампанським, оскільки він готувався за надто прискореною технологією. Внаслідок таких швидких процесів у пляшки розливали газоване вино, що мало відчутний присмак дріжджів.

Мандарини

Мандарини в СРСР продавали лише під Новий рік. Люди поспішали їх купити, щоб прикрасити новорічний стіл.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядали цукеркові подарунки в СРСР і що було у них справжнім "делікатесом".