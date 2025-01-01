Не только оливье и мандарины: что обязательно было на новогоднем столе в СССР
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Многие из этих блюд и продуктов до сих пор люди ставят на праздничный стол
В Советском Союзе были определенные продукты и блюда, которые украшали каждый новогодний стол. Некоторые из них люди закупали задолго до праздника и хранили к этому событию.
Дефицит продукт привел к тому, что блюда на праздничном столе у всех были примерно одинаковыми. Об этом пишет FoodOboz.
Этот список состоит из десяти пунктов. К слову, у многих еще с тех пор осталась привычка ставить на новогодний стол именно эти блюда.
Оливье
Без этого салата точно не обходился Новый год. И в наше время его также довольно много людей готовит на этот праздник.
Мимоза
Этот салат состоит их вареного картофеля, моркови, лука, консервированной рыбы и большого количества майонеза. Найти некоторые продукты можно было заранее. А еще часть — начинали продавать под Новый год.
Шпроты
Этот продукт в СССР пользовался большой популярностью, но считались едой для обеспеченных людей. За консервами охотились заранее, ведь перед Новым годом приобрести их было просто невозможно.
Колбаса
Самой популярной колбасой в СССР была вареная. Дело в том, что ее было проще всего купить. А если на столе стояла нарезка сырокопченой колбасы, то можно было считать, что за ним сидит состоятельная семья.
Холодец
Это блюдо готовили на Новый год едва ли не в каждом доме. Больше всего его любили употреблять в качестве закуски к алкоголю. К слову, сейчас многие также делают холодец на Новый год.
Курица
Запеченная курица была основным блюдом новогоднего стола жителей СССР. Обычно ее выставляли в центр стола.
"Шуба"
Этот салат обязательно стоял едва ли не на каждом новогоднем столе в Советском Союзе. Стоит отметить, что это блюдо пришло в СССР еврейской кухни, где оно появилось еще в довоенные годы. С тех пор рецепт претерпел немало изменений.
Икра
В 80-х годах баночка икры стоила около 4 рублей, за которые в то время можно было приобрести несколько килограммов мяса. Однако многие все же покупали этот продукт к празднику.
Шампанское
Тот напиток, продаваемый в СССР, вряд ли можно было назвать шампанским, так как он готовился по слишком ускоренной технологии. В результате таких быстрых процессов, в бутылки разливали газированное вино, что имело ощутимый привкус дрожжей.
Мандарины
Мандарины в СССР продавали только под Новый год. Люди спешили их купить, чтобы украсить ими новогодний стол.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядели конфетные подарки в СССР и что было в них настоящим "деликатесом".