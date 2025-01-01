Не только оливье и мандарины: что обязательно было на новогоднем столе в СССР

Многие из этих блюд и продуктов до сих пор люди ставят на праздничный стол

В Советском Союзе были определенные продукты и блюда, которые украшали каждый новогодний стол. Некоторые из них люди закупали задолго до праздника и хранили к этому событию.

Дефицит продукт привел к тому, что блюда на праздничном столе у всех были примерно одинаковыми. Об этом пишет FoodOboz.

Этот список состоит из десяти пунктов. К слову, у многих еще с тех пор осталась привычка ставить на новогодний стол именно эти блюда.

Оливье

Без этого салата точно не обходился Новый год. И в наше время его также довольно много людей готовит на этот праздник.

Мимоза

Этот салат состоит их вареного картофеля, моркови, лука, консервированной рыбы и большого количества майонеза. Найти некоторые продукты можно было заранее. А еще часть — начинали продавать под Новый год.

Шпроты

Этот продукт в СССР пользовался большой популярностью, но считались едой для обеспеченных людей. За консервами охотились заранее, ведь перед Новым годом приобрести их было просто невозможно.

Колбаса

Самой популярной колбасой в СССР была вареная. Дело в том, что ее было проще всего купить. А если на столе стояла нарезка сырокопченой колбасы, то можно было считать, что за ним сидит состоятельная семья.

Холодец

Это блюдо готовили на Новый год едва ли не в каждом доме. Больше всего его любили употреблять в качестве закуски к алкоголю. К слову, сейчас многие также делают холодец на Новый год.

Курица

Запеченная курица была основным блюдом новогоднего стола жителей СССР. Обычно ее выставляли в центр стола.

"Шуба"

Этот салат обязательно стоял едва ли не на каждом новогоднем столе в Советском Союзе. Стоит отметить, что это блюдо пришло в СССР еврейской кухни, где оно появилось еще в довоенные годы. С тех пор рецепт претерпел немало изменений.

Икра

В 80-х годах баночка икры стоила около 4 рублей, за которые в то время можно было приобрести несколько килограммов мяса. Однако многие все же покупали этот продукт к празднику.

Шампанское

Тот напиток, продаваемый в СССР, вряд ли можно было назвать шампанским, так как он готовился по слишком ускоренной технологии. В результате таких быстрых процессов, в бутылки разливали газированное вино, что имело ощутимый привкус дрожжей.

Мандарины

Мандарины в СССР продавали только под Новый год. Люди спешили их купить, чтобы украсить ими новогодний стол.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядели конфетные подарки в СССР и что было в них настоящим "деликатесом".