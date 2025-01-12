Церковне свято 12 січня: що не можна робити сьогодні, щоб не притягнути до себе невдачі на весь рік

Дізнайтеся про головні традиції та заборони цього дня

У неділю, 12 січня, православні та греко-католики вшановують пам’ять святої мучениці Татіани. До того як Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар, це свято припадало на 25 січня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Цей день присвячений шануванню святої Татіани, яка була ранньохристиянською мученицею і постраждала за свою віру в III столітті. Вона служила Церкві, допомагала нужденним і залишалася вірною християнській вірі, попри переслідування. За правління імператора Александра Севера вона була схоплена за сповідання християнства. Татіана зазнала жорстоких тортур, але віра святої залишилася непохитною.

Що можна робити 12 січня:

Свята Татіана вважається покровителькою студентів, вчених та всіх, хто шукає мудрості. Цього дня можна помолитися їй, попросити допомоги у навчанні, справах чи захисті від несправедливості.

На згадку про святу, яка присвятила своє життя допомоги ближнім, выряни намагаються займатися благодійністю. Можна допомогти нужденним, підтримати добрим словом чи ділом.

Цей день вважався сприятливим для зміцнення сімейних зв’язків. Люди готували частування, запрошували близьких до столу, обговорювали плани на рік та ділилися історіями.

Для тих, хто відчуває провину перед іншими, цей день час для примирення. Можна налагодити стосунки з тими, із ким раніше стався конфлікт.

Що не можна робити 12 січня:

Згідно з народними прикметами, сварки цього дня можуть призвести до тривалих образ і розладу в сім’ї.

Не рекомендується лінуватися та залишати роботу незавершеною.У народі вважали, що лінощі в цей день можуть притягнути невдачі на весь рік.

Не варто цього дня позичати гроші чи речі. Вважається, що це може призвести до грошових втрат або нестачі коштів у майбутньому.

Відмова від добрих справ або допомоги нужденним може викликати біду або упущення добробуту.

Прикмети:

Якщо 12 січня піде сніг, то рік буде врожайним, а якщо буде сильний вітер — улітку очікується безліч гроз. Цього дня можна спостерігати за природою, щоби передбачити, яким буде рік.

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