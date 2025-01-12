Церковный праздник 12 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не притянуть к себе неудачи на весь год

Узнайте о главных традициях и запретах этого дня

В воскресенье, 12 января, православные и греко-католики чтят память святой мученицы Татианы. До того как Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый календарь этот праздник припадал на 25 января.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Этот день посвящен почитанию святой Татианы, которая была раннехристианской мученицей и пострадала за свою веру в III веке. Она служила Церкви, помогала нуждающимся и оставалась верной христианской вере, несмотря на гонения. Во времена правления императора Александра Севера она была схвачена за исповедание христианства. Татиану подвергли жестоким пыткам, но вера святой осталась непоколебимой.

Что можно делать 12 января:

Святая Татиана считается покровительницей студентов, учёных и всех, кто ищет мудрости. В этот день можно помолиться ей, попросить помощи в учёбе, делах или защите от несправедливости.

В память о святой, которая посвятила свою жизнь помощи ближним, верующие стараются заниматься благотворительностью. Можно помочь нуждающимся, поддержать добрым словом или делом.

Этот день считался благоприятным для укрепления семейных уз. Люди готовили угощения, приглашали близких к столу, обсуждали планы на год и делились историями.

Для тех, кто чувствует вину перед другими, этот день — время для примирения. Можно наладить отношения с теми, с кем ранее произошёл конфликт.

Что нельзя делать 12 января:

Согласно народным приметам, ссоры в этот день могут привести к долгим обидам и разладу в семье.

Не рекомендуется лениться и оставлять работу незавершенной. В народе считали, что лень в этот день может притянуть неудачи на весь год.

В народе считали, что лень в этот день может притянуть неудачи на весь год. Не стоит в этот день занимать деньги или вещи. Считается, что это может привести к денежным потерям или нехватке средств в будущем.

Отказ от добрых дел или помощи нуждающимся может накликать беду или упущение благополучия.

Приметы:

Если 12 января идет снег, год будет урожайным, а если дует сильный ветер, летом ожидается множество гроз. В этот день можно наблюдать за природой, чтобы предсказать, каким будет год.

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