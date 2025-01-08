Щоб у домі було багатство та любов: найвдаліші дати для прибирання ялинки після свят

Дізнайтеся, коли найкраще прибирати ялинку після новорічних свят

Час новорічних свят потроху минає, ось уже тиждень, як українці мешкають у новому 2025 році. У понеділок, 6 січня, за новим церковним календарем відзначалося свято Хрещення, після якого цикл новорічно-різдвяних святок закінчується. А значить саме час задуматися про прибирання ялинки та повернення до звичного ритму життя.

"Телеграф" розповість, у які дати найкраще прибирати новорічну ялинку, щоб у домі завжди був достаток, любов та процвітання.

Вдалі дати для прибирання новорічної ялинки

Незалежно від того, чи жива у вас ялинка чи штучна, її рано чи пізно доведеться прибрати. Найчастіше новорічне дерево прибирають до кінця січня. Звичайно, є люди, які насолоджуються красивою ялинкою і всю зиму, і в цьому немає нічого соромного.

Однак є найвдаліші дати для прибирання ялинки в січні. Щоб 2025 був багатим, наповненим любов’ю і достатком, виберіть одну з "вдалих" дат для прибирання новорічного дерева.

14 січня – для тих, хто хоче привернути достаток та процвітання.

16 січня – якщо націлені на фінансовий успіх та багатство.

18 січня – щоб удача супроводжувала у всіх справах.

22 січня – для тих, хто мріє наповнити дім любов’ю та щастям.

Раніше "Телеграф" розповідав про календар на весь 2025 рік. Скільки свят та вихідних буде в українців.