Сонячні панелі та дизель-генератори замінили постачання електроенергії зі зруйнованих ТЕС

В Україні запроваджують альтернативні джерела енергії

Воєнні дії спровокували прискорення децентралізації виробництва та будівництва альтернативних видів енергії, щоб компенсувати руйнування ТЕС.

Валерій Пиндик, член правління Громадської спілки "Київська асоціація ОСББ та ЖБК", говорить, що коли влітку почалися масові відключення світла по 4—6 годин, то вони зрозуміли, що взимку, скоріш за все, буде ще важче.

"Ми скликали загальні збори власників квартир, на яких було прийнято рішення за власні кошти встановити сонячні панелі та електростанції", — говорить він.

Валерій додає, що встановлена електростанція дає змогу забезпечити електроенергією опалення та водопостачання, освітлення в коридорах, роботу ліфтів та камер спостереження.

Встановлення сонячних панелей на багатоквартирних будинках не поодинокий приклад, оскільки з кінця 2022 року удари по енергетичних об’єктах Росією стали масовим явищем, а Україна втратила близько 9 гігаватів генеруючих потужностей.

Житомирська міська лікарня №1, яка має 450 ліжок та розрахована на забезпечення послугами 250 000 жителів, також встановила 125 сонячних панелей. "Вони були встановлені в липні 2023 року й одразу стали необхідними для нормального функціонування нашого закладу, — розповідає Василь Вазленко, заступник директора з технічних питань. — Ми працюємо 24/7, без перебоїв. Наші пацієнти не можуть дозволити собі відключення електроенергії в мережі".

Сонячна електростанція потужністю 48 кіловатів безпосередньо живить відділення інтенсивної терапії, пологове відділення, а також відділення стерилізації та їдальню.

Василь Вазленко говорить, що першою метою реалізації проєкту було заощадження коштів. "Виробляючи власну електроенергію, лікарня скорочує свої операційні витрати приблизно на 20%, і ми можемо розподіляти ресурси на інші позиції".

Масовані обстріли енергооб'єктів влітку 2024 року не вплинули на роботу лікарні, оскільки сонячні панелі та дизель-генератори змогли замінити подачу електроенергії з ТЕС.

У Миргородській громаді також впроваджують альтернативні джерела енергії. В лікарні інтенсивного лікування сонячні панелі були встановлені влітку 2024 року. Віктор Харченко, директор лікарні, говорить, що сонячні панелі покривають близько 40% навантаження на електромережу, а загальна кількість згенерованої електроенергії перевищує 100 кіловатів.

Однією з проблем встановлення сонячних панелей та швидкої децентралізації є їхня вартість, говорить Наталія Холодова, керівник ГО "ЕкоКлуб". "Їх вартість залишається недоступною для багатьох місцевих органів влади".

Також вона зауважує, що від розробки проєкту до введення в експлуатацію інколи може пройти до 5—6 місяців, а впровадження систем на основі біогазу чи біомаси не скрізь можливе та актуальне.

"Якби не сонячні панелі, то ми б не могли забезпечити подачу води та тепла протягом 8—10 годин для мешканців будинку", — додає Валерій Пиндик. Тому, на його думку, вкладені кошти профспілки повністю виправдали себе.

Цей матеріал було підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст цієї статті є виключною відповідальністю автора, Анни Власенко, і за жодних обставин не може розглядатися як офіційна позиція Європейського Союзу.