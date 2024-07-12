По кишені далеко не кожному: скільки коштує встановити сонячні панелі, аби взимку пережити блекаути

"Телеграф" розповість, що слід врахувати при встановленні сонячних панелей

Через часті відключення світла, українці переходять на альтернативні джерела енергії. Люди все частіше почали цікавитись встановленням сонячних панелей.

"Телеграф" розповість, скільки вони коштують, як підключити на балкон.

Перш за все потрібно розуміти, скільки електроенергії потрібно вашому дому. Найпростіший спосіб зрозуміти, скільки електрики ви споживаєте – подивитися на лічильник чи у платіжку. Однак якщо ви не плануєте повністю переходити на енергію сонця, а хочете забезпечити нею лише необхідні прилади на випадок відключення, базові потреби можна підрахувати приблизно.

На прикладі нижче ми показали фото, які прилади і скільки споживають електроенергії. Саме так можна вирахувати, якої потужності вам треба сонячна панель.

Ціна панелі

До прикладу, сонячна електростанція потужністю 100 Вт обійдеться в 10-15 тисяч грн. Цього вистачить для живлення повербанків, ноутбука, роутера. Про це сказала член Ради з матеріальних активів Міжнародного комітету зі Стандартів оцінки (IVSC) Людмила Симонова в матеріалі на ZN.UA. За її словами, якщо потрібна більша потужність, то вищою буде вартість панелей.

Але варто зазначити, що ціна сонячної електростанції залежить не тільки від потужності батарей, а також і від вартості додаткового обладнання, до якого належать. А це: інвертор, кабелі, акумулятори, кріплення, система автоматичного управління.

А ось, що стосується встановлення сонячних панелей на дахах приватних будинків, то ціни на них такі ж, як і на панелі для балконів.

"Сума загальних витрат може зрости, якщо користувач придбає потужніші батареї і в більшій кількості. Йому так само знадобиться додаткове обладнання, про яке йшлося вище", — вважає член Ради з матеріальних активів Міжнародного комітету зі Стандартів оцінки (IVSC) Людмила Симонова.

Фахівці "Екодії" пишуть, що панель на 400 Вт коштує в середньому $170. Плюс від $25 доведеться доплатити за кріплення. ДБЖ на 300 Вт коштує від $180, а на 5 кВт – від $750. Вартість акумуляторів залежить від їх типу і може коливатися від кількохсот до кількох тисяч доларів.

Де і як краще встановити

Встановлювати сонячні батареї варто на південному боці квартири, якщо це можливо, тому що там найбільше сонячного світла, і воно присутнє протягом усього світлового дня. Також треба простежити за тим, щоб на батареї не падала тінь від дерев або інших будівель.

Містянам краще підійдуть монокристалічні фотоелементи — вони займають не багато місця, а їхня ефективність сягає до 22%. Кріпляться вони під кутом 35-40 градусів.

Встановити сонячні батареї можна і на даху багатоквартирного будинку, або на стіні. Для цього потрібно узгодити встановлення з іншими мешканцями, однак, як правило, отримувати дозвіл від органів енергетичного нагляду не потрібно.

Зверніть увагу, що мешканці квартир мають обмежені можливості з встановлення сонячних панелей, бо для отримання необхідної потужності ними потрібно вкрити велику площу. Наприклад, для сонячної електростанції потужністю 10 кВт, чого вистачило б для потреб однієї сім’ї, потрібно близько 50 кв м (розмір покриття – 5 м на 10 м).

Раніше "Телеграф" писав, які зарядні станції вибрати та скільки вони коштують.