РФ серйозно пошкодила більше половини ТЕС в Україні — одну з них повністю зупинено

Ситуація залишається напруженою

Під час масованої ворожої ракетної атаки по території України, яка сталася 17 листопада, було пошкоджено три з п’яти працюючих ТЕС у країні. Усі вони належать ДТЕК.

Про це повідомляє Reuters. За словами авторів, одна з пошкоджених теплоелектростанцій досі не працює і перебуває у повністю відключеному стані.

"Анонімне джерело повідомило, що пошкоджено три електростанції, одну з яких досі повністю відключено, і неясно, скільки часу знадобиться для їх повного відновлення", — йдеться в матеріалі Reuters.

При цьому видання пише про те, що дві пошкоджені ТЕС відновили часткову генерацію електроенергії. Про які саме теплоелектростанції йдеться — невідомо.

Також повідомляється, що під час масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України ударів було завдано не лише по ТЕС, а й по розподільчих станціях.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що в неділю було завдано "серйозних збитків", але відмовився розкрити цифри, що стосуються втрати потужності, заявивши, що вони надто конфіденційні.

"ДТЕК має шість теплових електростанцій на території України. Але одна з них, в охопленому боями Кураховому, до якого наближаються російські війська, була демонтована, щоб її частини можна було використовувати для ремонту інших об’єктів.

Теплові станції, що працюють на вугіллі та газі, традиційно забезпечують третину загальної потреби країни в електроенергії, основу якої забезпечують дев’ять блоків трьох атомних електростанцій на території, підконтрольній Києву", — наголосили у виданні.

Варто зазначити, що Володимир Зеленський, коментуючи масований обстріл, заявив, що його метою справді була — енергетична інфраструктура країни, а в ДТЕК повідомляли про приліт її ТЕС у місті Бурштин.

Вона включає 12 енергоблоків (потужністю по 200 МВт кожен) і входить до складу ПАТ "ДТЕК Західенерго". Станція вже обстрілялася навесні 2024 року, а також восени 2022 року. Робота цієї ТЕС є важливою для регіону. Раніше два чи три енергоблоки постійно працювали на експорт електроенергії. Вона була одним із найбільших об’єктів генерації у Західній електроенергетичній системі України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у разі проблем із виробництвом та розподілом електроенергії та нестачі енергоресурсу для потреб населення та промисловості в Україні можуть запровадити примусові обмеження.