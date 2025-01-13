Солнечные панели и дизель-генераторы заменили электроснабжение с разрушенных ТЭС

В Украине внедряют альтернативные источники энергии

Военные действия спровоцировали ускорение децентрализации производства и строительства альтернативных видов энергии для компенсации разрушения ТЭС.

Валерий Пындик, член правления Общественного союза "Киевская ассоциация ОСМД и ЖСК", говорит, что когда летом начались массовые отключения света по 4—6 часов, они поняли, что зимой, скорее всего, будет еще труднее.

"Мы созвали общее собрание владельцев квартир, на котором было принято решение на собственные средства установить солнечные панели и электростанции", — говорит он.

Валерий добавляет, что установленная электростанция позволяет обеспечить электроэнергией отопление и водоснабжение, освещение в коридорах, работу лифтов и камер наблюдения.

Установка солнечных панелей на многоквартирных домах не единичный пример, поскольку с конца 2022 года удары по энергетическим объектам Россией стали массовым явлением, а Украина потеряла около 9 гигаватт генерирующих мощностей.

Житомирская городская больница №1, которая располагает 450 койками и рассчитана на обеспечение услугами 250 000 жителей, также установила 125 солнечных панелей. "Они были установлены в июле 2023 года и сразу стали необходимы для нормального функционирования нашего заведения, — рассказывает Василий Вазленко, заместитель директора по техническим вопросам. — Мы работаем 24/7, без перебоев. Наши пациенты не могут позволить себе отключение электроэнергии в сети" .

Солнечная электростанция мощностью 48 киловатт непосредственно питает отделение интенсивной терапии, родильное отделение, а также отделение стерилизации и столовую.

Василий Вазленко говорит, что первой целью реализации проекта было сбережение средств. "Вырабатывая собственную электроэнергию, больница сокращает свои операционные расходы примерно на 20%, и мы можем распределять ресурсы на другие позиции".

Массированные обстрелы энергообъектов летом 2024 года не повлияли на работу больницы, поскольку солнечные панели и дизель-генераторы смогли заменить подачу электроэнергии с ТЭС.

В Миргородской громаде также внедряют альтернативные источники энергии. В больнице интенсивного лечения солнечные панели были установлены летом 2024 года. Виктор Харченко, директор больницы, говорит, что солнечные панели покрывают около 40% нагрузки на электросеть, а общее количество сгенерированной электроэнергии превышает 100 киловатт.

Одной из проблем установки солнечных панелей и быстрой децентрализации является их стоимость, говорит Наталья Холодова, руководитель ОО "ЭкоКлуб". "Их стоимость остается недоступной для многих местных органов власти".

Также она обращает внимание, что от разработки проекта до ввода в эксплуатацию может пройти до 5—6 месяцев, а внедрение систем на основе биогаза или биомассы не везде возможно и актуально.

"Если бы не солнечные панели, то мы не могли бы обеспечить подачу воды и тепла в течение 8—10 часов для жильцов дома", — добавляет Валерий Пындик. Поэтому, по его мнению, вложенные средства профсоюза полностью оправдали себя.

Этот материал был подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержание этой статьи является исключительной ответственностью автора, Анны Власенко, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как официальная позиция Европейского Союза.